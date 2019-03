Sevilla acoge el L Campeonato de España de Invierno de Piragüismo, con más de 1.000 palistas de 112 clubes

Educación.- Sevilla acoge el L Campeonato de España de Invierno de Pir

El Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo (CEAR) La Cartuja de Sevilla acogerá este fin de semana el L Campeonato de España de Invierno de Piragüismo, en el que van a participar un total de 1.091 deportistas procedentes de más de 100 clubes de todo el territorio nacional, en representación de 16 comunidades autónomas.Esta mañana se ha presentado en Sevilla el cartel de esta competición, fruto de un convenio entre las federaciones española y andaluza de piragüismo y la Junta de Andalucía, por el cual la instalación deportiva de alto rendimiento andaluza es sede de diferentes eventos deportivos nacionales y autonómicos. El acto ha contado con la presencia de los secretarios generales para el Deporte y para el Turismo, José María Arrabal y Manuel Muñoz, respectivamente.José María Arrabal ha destacado, según un comunicado, que "los verdaderos protagonistas de la competición sois los deportistas, nosotros estamos aquí para impulsar el trabajo que hacéis, queremos deportistas competitivos, pero también queremos ciudadanos deportivos. Nuestra labor es reconocer el trabajo que realizáis, que ese sacrificio sea recompensado, pero también vosotros tenéis la responsabilidad de hacer una sociedad mejor, de llevar a todos los ámbitos los valores del deporte: superación, trabajo en equipo, determinación, etcétera"."Andalucía va a volver a demostrar una vez más en estas brillantes instalaciones su capacidad para organizar eventos deportivos, y queremos que vosotros y todas las personas y familiares que se acerquen a la competición os sintáis abrazados por esta tierra, ya que es una tierra que es conocida por besar el alma de las personas que la visitan, así que solamente quiero desearos lo mejor en la competición", ha señalado el secretario general para el Deporte.Por su parte, Manuel Muñoz ha valorado también "el impacto turístico que va a suponer esta competición para la ciudad, por la presencia de un gran número de personas alojadas este fin de semana en Sevilla, como siempre que se celebran eventos deportivos que tienen una repercusión turística, lo que redunda finalmente en beneficios económicos para las ciudades que los acogen".El acto de presentación ha contado también con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; el presidente de la Federación Andaluza de Piragüismo y vicepresidente de la Española, Pedro Pablo Barrios; el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara; y el equipo nacional de piragüismo, que se encuentra concentrado en la instalación andaluza.PARTICIPACIÓN DE ALTO NIVELEl Campeonato de España de Invierno se disputará en K1 y C1 en las categorías master, senior, sub 23, junior y paracanoa, tanto en mujeres como en hombres. La competición se desarrollará en jornada de mañana y tarde el sábado y de mañana el domingo, sobre unas distancias de 2.000 metros contrarreloj en clasificatorias, en la que obtienen el pase los 70 primeros piragüistas, y 5.000 metros en las finales.En el Nacional senior, sub 23 y junior participarán un total de 712 piragüistas, pertenecientes a 112 clubes, de los que 487 son hombres y 225 mujeres, además de 24 deportistas en la competición de paracanoa. Por su parte, en la categoría master participarán 379 piragüistas de 108 clubes, de los que 332 son hombres y 47 mujeres.Andalucía estará representada en el campeonato con 14 clubes en la competición de veteranos y 11 en el Nacional senior, sub 23 y junior, para un total de 223 andaluces, lo que representa una cuarta parte de los piragüistas inscritos. Las comunidades participantes además de Andalucía serán Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, País Vasco, Navarra, Madrid, Galicia, Extremadura, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Canarias, Baleares y Aragón.En senior femenino K1 la prueba contará con una amplia participación entre la que destacan la zamorana Eva Barrios y Laura Pedruelo, segunda y tercera en 2018, respectivamente. En C1 volverá a intentar renovar título María Corbera, que hasta hace dos años competía en K1.En hombres, destaca la presencia en K1 de Roi Rodríguez, quinto en K1 1.000 en el Campeonato del Mundo en 2018; Javier Hernánz, bronce en el Mundial en 5.000 metros en 2018, y actual campeón de España; Francisco Cubelos, segundo en el Campeonato del Mundo en K2 1.000; e Íñigo Peña, tercero en el Nacional el año pasado y subcampeón del mundo K2 1.000.En C1 participarán como piragüistas más destacados Adrián Sieiro y Sergio Vallejo, finalistas del Campeonato del Mundo 2018 en C2 1.000; y Manuel Antonio Campos y Diego Romero, campeón y subcampeón en el Nacional en la edición anterior, respectivamente.Entre los andaluces destaca la participación de Cayetano García de la Borbolla (Club Náutico Sevilla), uno de los favoritos en C1 Junior; Gonzalo Reyes (Kayak Torneo), en K1 junior; Gonzalo Martín en C1 senior; Javier Reja en paracanoa; y Alberto Alonso en K1 Sub 23.El L Campeonato de España de Invierno de Piragüismo está organizado por las federaciones española y andaluza de esta modalidad deportiva y cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla y el Consejo Superior de Deportes.--EUROPA PRESS--