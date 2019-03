Señalan que las balas recuperadas del caso del policía local juzgado impactaron en un vehículo

Sevilla.-Tribunales.-Condenan a un hombre a 10 años y cuatro meses de

La causa que enjuicia al exagente de la Policía Local de Sevilla Casimiro V.M. por lesionar a cuatro personas, las cuales también son encausadas por asaltar el chalet del propio Casimiro, ha continuado este jueves con la declaración pericial de expertos en balística y reconstrucción de los hechos en la que se ha asegurado que todas las balas recuperadas impactaron directamente en el vehículo de los asaltantes.En la quinta sesión de esta causa que juzga la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, un perito de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha señalado que las siete balas recuperadas --tanto en la propia furgoneta como en los cuerpos de dos de los presuntos asaltantes-- del lugar de los hechos, que acontecieron el 29 de marzo de 2011, impactaron inicialmente en la furgoneta de los asaltantes toda vez que "cuentan con deformaciones producidas por el contacto de una chapa" y que estos proyectiles tenían una dirección "tangencial" que coincide "con la forma tangencial" de los orificios de entrada que se encuentran en el vehículo.Igualmente, el perito ha indicado que en su informe pericial apunta que dada las características de las balas empleadas por Casimiro V.M. "que son semiblindadas con la punta de plomo y que son disparada a 420 metros por segundo y con una presión de 660 julios" las convierten en "letales" por lo que "al chocar los proyectiles en la chapa del vehículo redujo su mortalidad".Asimismo, ha señalado que para la reconstrucción de los hechos sometió a Casimiro V.M. a una prueba de tiro donde constató "que no tenía práctica de tiro porque los disparos se le iban hacia arriba" así como tardó "sólo 3,48 segundos en disparar siete en dos blancos situados a dos metros de distancia".Con respecto a los disparos que realizó el exagente de la Policía Local, el perito concluye en su informe que se realizaron en dos momentos y en dos lugares distintos con "una distancia como mínima de dos metros" entre esos espacios, así como todos eran descendentes y que "el hecho de no tener práctica de tiro" unido con "la gran oscuridad en el momento donde los fogonazos de los disparos le cegarían para corregir el tiro" reflejaría "que no cuenta con una buena puntería".De igual modo, ha señalado que la bala de escopeta encontrada seis meses después de la noche de autos en las inmediaciones de la parcela de Casimiro "se trata de un proyectil de caza mayor con estrías para ganar velocidad" y que había impactado "contra algo blando porque sino hubiera perdido la parte de chapa de la bala". En esa línea, ha descartado que procediera de un coto de caza ya que "estos recintos deben estar a 200 metros de una vivienda".Por otra parte, ha indicado que en el salón de la vivienda hay síntomas de que se produjo "una pelea feroz" al haber huellas "intensas y nítidas" de sangre en el suelo así como en la televisión "que quedó destrozada" lo que indica que "se pisó con fuerza y con violencia". Además, ha señalado la existencia de sangre en el junquillo de una puerta donde se rompió varios cristales "que no corresponde a Casimiro por lo que podría ser de uno de los asaltantes al huir".Preguntado por las partes por la existencia de un espacio subterráneo en la vivienda, ha señalado que la casa cuenta con un espacio de poco menos de un metro de altura donde se encuentra el forjado de cañerías de la vivienda y que cuando accedió a él "hacía varios meses que no se utilizaba dada la gran cantidad de suciedad y telarañas que había" por lo que descarta "que haya sido utilizado como zulo para guardar droga".Cabe recordar que en esta causa, el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, pide para Iván P.R. y a Julio R.F. tres años por un delito de robo con violencia e intimidación, así como cinco años a Raúl P.R. y a Esmeraldo F.R. por el mismo delito. Asimismo, solicita para Casimiro V.M. una pena de unos 20 años por cuatro delitos de lesiones.--EUROPA PRESS--