Save the Children demanda

Save the Children ha celebrado este 28 de febrero, Día de Andalucía, demandando a los partidos la puesta en marcha de "políticas decididas" a favor de "la infancia más vulnerable" para eliminar la pobreza infantil severa, proteger a la infancia migrante y erradicar "todas las formas de violencia" contra los niños y niñas.Según ha resaltado la ONG en una nota de prensa, estas propuestas las ha recogido dentro de su campaña #Legislaturadelainfancia, lanzada antes de las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía para "colocar a la infancia andaluza en el centro de la política regional".La ONG ha relatado que mantuvo reuniones con las formaciones del PP, Ciudadanos, PSOE y Adelante Andalucía antes de los comicios y que "todas mostraron una actitud positiva" para incluir medidas a favor de la infancia en sus programas electorales en la actual legislatura.Sin embargo, Save the Children ha lamentado no haber visto "ninguna propuesta concreta, ni en el acuerdo de gobierno entre PP y Cs ni en el acuerdo de investidura entre PP y Vox", destinada a atender a la población infantil andaluza en mayor situación de vulnerabilidad, lo que, a su juicio, refleja una "falta de interés" en atender a este colectivo de manera prioritaria."La XI Legislatura acaba de comenzar hay tiempo suficiente para situar a la infancia en el centro de la agenda política e impulsar medidas concretas que mejoren la vida de los niños y niñas que viven en Andalucía", ha expresado el director de la ONG en Andalucía, Javier Cuenca, quien, no obstante, ha expresado la "urgencia" de que las políticas andaluzas y las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía tengan como prioridad a "los niños andaluces más vulnerables, aquellos que viven en situación de pobreza y desigualdad, las víctimas de violencia y los que llegan solos a nuestras costas huyendo de guerras, conflictos, hambre y persecuciones"."Deberíamos preguntarnos por qué en Andalucía seguimos soportando tasas tan elevadas de pobreza infantil, que sigan muriendo niños por causas violentas y muchos más la sufran en silencio cada día, y que los menores extranjeros que llegan solos no cuenten con un buen sistema de protección y acogida y no sean tratados como niños antes que como extranjeros o migrantes", ha añadido Cuenca.La ONG ha asegurado que el 19,1 por ciento de los niños de la comunidad vive en situación de pobreza severa y que "debido a la escasa variación" de este porcentaje en los últimos años, la comunidad autónoma está ante una "preocupante cronificación" de la pobreza severa infantil en Andalucía, lo que exige "medidas valientes y decididas para eliminar esta condena para la infancia ahora y en el futuro".Además, ha enumerado que los niños sufren multitud de tipos de violencia, que el 48,2 por ciento de las víctimas de delitos contra la libertad sexual son menores de edad, en su mayoría niñas, y que en el 25 por ciento de las denuncias por delitos de odio --delitos violentos por razón de raza, origen, creencias u orientación sexual-- las víctimas fueron menores de edad y uno de cada diez niños es víctima de acoso escolar.Por otra parte, ha recordado que la Junta de Andalucía debe garantizar el disfrute pleno de los derechos de los menores inmigrantes y refugiados en todos los aspectos de su vida, como los menores extranjeros no acompañados (MENA), las víctimas de trata o los potenciales solicitantes de asilo."Andalucía es parte de la Frontera Sur de Europa, por lo que la Administración autonómica tiene la primera responsabilidad en desarrollar políticas dirigidas a garantizar los derechos de la infancia, con el apoyo y solidaridad del Estado en su conjunto y de la Unión Europea", ha concluido Cuenca.--EUROPA PRESS--