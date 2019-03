Save the Children alerta de que el 23,1% del total de niñas víctimas de violencia machista en España son andaluzas

Teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género

Save the Children ha alertado de que el 23,1 por ciento del total de niñas víctimas de violencia machista en España son andaluzas a la par que ha propuesto asignatura obligatoria de educación afectivo sexual, adaptada a cada grupo de edad y en todos los niveles educativos, para contribuir a "poner fin a esta violencia y acabar con la discriminación de género que sufren las niñas".Así, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la organización ha considerado "preocupantes" los últimos datos de violencia de género (INE 2017), que indican que la violencia machista que más crece es entre menores de edad, según han informado en una nota de prensa.En 2017 en Andalucía hubo 6.982 víctimas de violencia de género, con orden de protección o medidas cautelares. De ellas, 151 fueron niñas y adolescentes, un 23,8 por ciento más que en 2016. A nivel nacional, en el mismo año hubo 29.008 víctimas de violencia de género --con orden de protección o medidas cautelares--, de las cuales 653 fueron niñas y adolescentes, un 14,8 por ciento más que en 2016.Save the Children también ha destacado el aumento de denuncias entre adolescentes. En total, en Andalucía 6.975 hombres fueron denunciados en 2017 por violencia de género, de los cuales 30 eran menores de edad. Esta cifra supone un aumento del 50 por ciento respecto a 2016.A nivel nacional, un total de 28.987 hombres fueron denunciados en el mismo año por violencia de género, de los cuales 127 eran menores de edad. Esta cifra supone un aumento del 18,7 por ciento respecto a 2016, la mayor subida entre la población."La violencia contra las adolescentes en Andalucía muestra datos especialmente altos en comparación con las tasas estatales. Este tipo de violencia es doblemente grave porque tiene la vertiente de género y de edad. Debemos contribuir al empoderamiento de las niñas y a la formación a niños y niñas para que, desde edades tempranas, puedan entablar relaciones positivas, sanas, igualitarias y libres de violencia", ha afirmado Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.A juicio de Cuenca, es "urgente poner fin a la desigualdad de género y a la creciente violencia machista contra las niñas y adolescentes". "Los partidos políticos andaluces deben comprometerse a aprobar de manera prioritaria la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que puede ser pionera en la implantación de la educación afectivo sexual en los centros, así como a impulsar medidas concretas para proteger a los niños y niñas cuyas madres hayan sido víctimas de violencia de género."También es prioritario que la Junta de Andalucía apoye a nivel estatal la aprobación Ley para la erradicación de la violencia contra la infancia", ha añadido.Además, la organización ha pedido que los centros educativos cuenten con planes de prevención y formación, así como con protocolos de detección e intervención para profesores sobre todas las formas de violencia que puedan sufrir sus estudiantes, como el acoso, el abuso sexual o la violencia machista.La Ley de violencia contra la infancia también incluye una serie de medidas dirigidas a erradicar todos los tipos de violencia machista que sufren las niñas por el hecho de serlo, como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o la trata para la explotación sexual.Finalmente, Save the Children ha recordado que la discriminación de género tiene un "grave impacto" en el avance y desarrollo de la sociedad dado que "representa un obstáculo para lograr que todos los niños y niñas tengan el mismo derecho a sobrevivir, aprender y vivir una vida libre de violencia".Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace cien años para asegurar que todos los niños sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.--EUROPA PRESS--