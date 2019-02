El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, han arropado este sábado al alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, en la presentación de su candidatura para revalidar la Alcaldía, un acto ante unas 1.500 personas en el que han subrayado su capacidad de hacer crecer a la capital de Andalucía, "poniéndola en el mapa internacional" y haciéndola "más sostenible, moderna y cosmopolita" con una gestión que supone "un ejemplo" para los socialistas del país y en la que ha conseguido "no dejar a nadie atrás" a través de sus políticas sociales, de vivienda y del impulso del empleo.En su intervención, Espadas, que se ha presentado "fiel a sí mismo", ha afirmado que los ciudadanos tienen "derecho a conocer algo más que marketing, eslóganes o argumentarios manidos, porque es hora de recuperar la política con mayúsculas, con personas que generen confianza, combatir el hartazgo de la gente por tanta confrontación porque los ciudadanos quieren respeto, que prime el interés general para avanzar". Por ello, plantea partidos políticos que sean capaces de acordar más allá de las siglas, como ha demostrado durante su mandato, con tres presupuestos y tres ordenanzas fiscales aprobadas, así como diferentes proyectos."Sevilla es hoy una ciudad más abierta, plural, con menos desigualdades y con más oportunidades para todos. Es un referente nacional e internacional en cultura, deporte, innovación, políticas sociales o lucha contra el cambio climático", afirma, dejando claro que su gobierno "piensa en toda la ciudadanía y pone el interés general por encima de partidos o intereses particulares". "Somos el gobierno del diálogo, del trabajo, de la estabilidad. Que creemos en lo público y que pensamos en nuestros barrios. Otros sólo saben confrontar y pelear, nosotros sabemos dialogar y gestionar", manifiesta.Recuerda que son el equipo más pequeño de concejales en el gobierno pero los que cuenta con "la valoración más alta" por parte de los ciudadanos, algo conseguido "trabajando a destajo y sin juzgar a nadie por lo que votó, porque la atención a Sevilla es preferente". Además, defiende su modelo para una Sevilla "en el que quepa toda la ciudadanía" y destaca que se haya triplicado la inversión pública y privada en estos cuatro años, cerrando con un volumen ejecutado de más de 1.000 millones de euros, lo que supone "empleo, obras en los barrios, viviendas, infraestructuras y equipamientos".También, destaca los 150 millones de inversión europea obtenida, el impulso al aprovechamiento del potencial patrimonial de la ciudad como motor económico, al turismo, las políticas sociales, de vivienda o ligadas a la salud y al deporte, además de realizar equipamientos en barrios "donde sólo invierte el Ayuntamiento". Igualmente, menciona los 200 proyectos ejecutados en colegios; el trabajo realizado en memoria histórica, donde se continuará "pese a quien pese" y donde espera que la Junta "no se quede atrás" en el avance en las exhumaciones en Pico Reja; así como en igualdad y lucha contra la violencia de género, donde "hemos sido seña"."La solvencia es un valor importante y se demuestra con la gestión, en la que hemos impulsado el urbanismo social, generando inversión privada", sentencia, recordando que se ha triplicado la inversión en barrios, se han recuperado políticas públicas de empleo, se ha hecho una hoja de ruta para reforzar servicios sociales, activado locales públicos para emprendedores o impulsado un nuevo plan de la vivienda, adjudicando además todas las que estaban vacías. En este asunto, recuerda que, aunque en 2015 se multiplicaban los desahucios, se ha conseguido "demostrar la utilidad de las políticas sociales, resolviendo problemas, orientando a quien lo necesitaba, dando apoyo y firmando convenios para que no les corten el agua y la luz a quien lo necesita".SÁNCHEZ DESTACA SUS PROFUNDAS CONVICCIONES Y PROYECTOEn este marco, Sánchez ha destacado las "profundas convicciones" de Espadas, de su proyecto, que tiene en cuenta "no sólo a las generaciones presentes, sino a las que están por venir" dentro de su apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad, donde menciona una movilidad en la que cuente con un papel destacado el metro. "El Estado va a cumplir y va impulsar el metro de Sevilla y que la Junta haga lo propio", sentencia, ante lo que Espadas ha pedido a PP y Cs que ratifiquen en el gobierno regional el trabajo ya realizado para ampliar el metro.Sánchez considera que Espadas es el ejemplo del "pensamiento progresista y de izquierdas", advirtiendo de que "todo el mundo quiere progresar, pero la derecha a costa de la mayoría y nosotros sin dejar a nadie atrás", como asegura que demuestra el alcalde sevillano con las inversiones públicas en los barrios y sus políticas de vivienda y sociales. "Espadas me ganó con un gesto, el haber sido la primera ciudad de toda España en darle un nombre a una calle de una víctima de violencia de género como Ana Orantes. Esto demuestra que tipo de sociedad quieren unos y otros", concluye.DÍAZ: "MERECE UNA GRAN MAYORÍA PARA NO TENER PIEDRAS EN EL CAMINO"En la misma línea, Díaz se ha mostrado "orgullosa" de Espadas, que ha sacado adelante a una ciudad "dormida y aletargada" tras los cuatro años de Juan Ignacio Zoido (PP), quien consiguió "quebrar la convivencia y enfrentar a los barrios, mentir y hundir sus promesas en un cajón", convirtiéndola en "más moderna, preparada para el siglo XXI, más sostenible, moderna, cosmopolita, que mira a Europa y al mundo y que sabe sacar todas sus oportunidades". "Espadas se echó Sevilla a los hombros para ponerla donde le corresponde" afirma añadiendo que gobierna "con tanta dignidad que se ha convertido en un espejo donde mirarse los socialistas en todo el país".Tras poner en valor su capacidad de diálogo, destaca su capacidad de "mimar" el centro a la par que los barrios van "a la misma velocidad", así como "mima a los jóvenes y mayores y teje alianzas con el tejido empresarial, que ve en la ciudad foco de oportunidades". "Tiene el despacho abierto todo el día y todo el año para atender a quien lo necesita. Tenemos muy buen alcalde, pero también una gran persona que merece una gran mayoría para que no le pongan piedras en el camino en el ayuntamiento", incide.PÉREZ: "UN ALCALDE DIALOGANTE, INCANSABLE Y PRÓXIMO"La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Díaz, ha subrayado que Espadas ha demostrado a la ciudad lo que los socialistas saben hacer, poniendo en valor su carácter "dialogante, sacando adelante los proyectos pese al número de concejales con el que cuenta; un alcalde incansable que preside eventos internacionales en la ciudad gracias a su gestión y que va también a Torreblanca o al Polígono sur y conoce a los trabajadores por su nombre".En este sentido, subraya la política de proximidad y cercanía desarrollada día a día. "Tenemos al mejor en la candidatura para Sevilla. Llegar a la Alcaldía fue un sueño que hicimos realidad hace cuatro años para devolver a los sevillanos la dignidad, porque no ha cejado en el empeño de defender a la ciudad con un ayuntamiento que se preocupa por ellos. Ese sueño lo volveremos a hacer realidad en mayo cuando Espadas vuelva a ser alcalde", destaca.--EUROPA PRESS--