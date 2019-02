Sánchez aprobará subsidio para parados mayores de 52 y cotización para cuidadores no profesionales pese al no a PGE

Pedro Sánchez en el acto de presentación de la candidatura de Juan Esp

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que su gobierno aprobará, pese a que no han salido adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dos de los compromisos que había adquirido, como es el subsidio para los desempleados mayores de 52 años y de larga duración y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.En su intervención en el acto de presentación de la candidatura de Juan Espadas a la Alcaldía de Sevilla, junto a la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, Sánchez, que ha elogiado el trabajo hecho por su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado a quienes "han antepuesto los intereses partidistas a los generales" rechazando las cuentas propuestas. "Quienes votaron no a los presupuestos, que se lleven la vergüenza de que su rechazo conlleva, por ejemplo, que los parados de larga duración no tengan reconocido ese derecho", recalca.Sin embargo, deja claro que el PSOE hará que "esos derechos se recuperen antes de que terminen las elecciones", a la par que critica el "obstruccionismo parlamentario" que asegura que la oposición, concretamente PP y Cs, "ha decidido hacer" a su gobierno al tener la mayoría en la mesa del Congreso. "Pero antes o después esos derechos llegarán, y será antes, mucho antes, de lo que desea la derecha gracias a los votos de los ciudadanos", sentencia.(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))--EUROPA PRESS--