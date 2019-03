La Consejería de Salud y Familias impulsa una nueva Ley de Atención Te

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha propuesto este jueves en sede parlamentaria la implantación de un nuevo modelo de atención infantil temprana en Andalucía, así como una nueva ley que impulse las medidas que favorezcan la autonomía y la calidad de vida de aquellas personas que nacen con dificultades para adaptarse y vivir en sociedad o que requieren una mayor atención.Así, Aguirre ha afirmado que "el objetivo de la atención temprana es que los niños y niñas que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgos de padecerlos, reciban todo aquello que pueda potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal".Del mismo modo, ha afirmado que "desde la Secretaría General de Familias se trabaja en un modelo de atención infantil temprana que se está construyendo a partir de las aportaciones, necesidades y expectativas de las familias y los profesionales con la meta de una Ley de Atención Infantil Temprana para Andalucía que nazca de la escucha y el consenso".Para ello, mediante entrevistas personales, se han identificado a los diferentes interlocutores: asociaciones, plataformas, profesionales, fundaciones, ciudadanos, familias, etcétera, lo que ha permitido "concluir un análisis de situación de la atención infantil temprana en Andalucía de primera mano".Dentro de las necesidades detectadas, el consejero de Salud y Familias ha señalado que "será necesario trabajar conjuntamente en protocolos de coordinación en el espacio educativo y en el social e, incluso, con los propios servicios sanitarios, facilitando la conexión con los centros de atención infantil temprana y la disponibilidad de información sobre la atención percibida, incorporándola a la historia de estos niños y niñas".En lo que respecta a la etapa de 0-3 años, Aguirre ha indicado que "se identifica un momento de ajuste que repercute en peores resultados de la Atención Infantil Temprana, por intervenir tardíamente, por lo que es necesario reforzar este momento mediante un protocolo de atención pediátrica y de coordinación con las familias para un diagnóstico más precoz e identificación de signos y alertas clave".Para la segunda infancia (mayores de 6 años), según ha indicado hay que "protocolizar también una atención pediátrica en función de los resultados de la atención infantil temprana y las necesidades específicas de los menores"."En cuanto a las familias, en los primeros momentos en los que se comunica algún trastorno en el desarrollo del menor, hay que establecer una atención y acompañamiento psicológico centrado en la noticia. Que alivie el desgaste tanto intra como interfamiliar de los miembros que la componen", ha afirmado.Además, "con el objetivo de darle dimensión territorial al modelo, mediante una coordinación basada en la oferta comarcal; se mejorará, no sólo la accesibilidad sino también la calidad y equidad de la atención". También se incorporarán nuevas funcionalidades en Alborad@ que permitirá mejorar la eficiencia y eficacia de esta herramienta de gestión.Con todo esto se pretende "reducir la lista de espera y agilizar los pagos, optimizar los servicios públicos de atención infantil temprana, dar un marco normativo actualizado con la Ley, reforzar el apoyo y trabajo con las familias, garantizar la coordinación de la atención con pediatras de atención primaria a mayores de 6 años, proteger a las familias y dar formación específica de profesionales para facilitar la detección precoz, entre otras cosas".Finalmente, ha señalado que "desde el Gobierno trabajaremos para incrementar de forma progresiva, a lo largo de esta legislatura, la dotación presupuestaria destinada a la atención infantil temprana y para alargar esta atención a otras etapas de la vida de los menores que también requieren de este recurso especializado".ADELANTE CRITICA QUE "NO FUERA POSIBLE" EN LA ANTERIOR LEGISLATURAPor su parte, la diputada de Adelante Andalucía Ángela Aguilera ha saludado el anuncio de una Ley de Atención Temprana, que en la anterior legislatura "no fue posible porque Junta y Cs consideraron que no era necesaria", y ha pedido una atención temprana "universal, gratuita, de calidad y sin diferencias territoriales". Además, ha mostrado su preocupación por la "deriva hacia una progresiva privatización de este servicio" y ha exigido una política "valiente" de incremento presupuestario.La socialista María José Sánchez Rucio ha resaltado el "gran esfuerzo" realizado por la "equidad" en el acceso al sistema, a las prestaciones y al tratamiento, toda vez que ha destacado también el "esfuerzo normativo", como "la ley 4/2017 donde aparece la atención temprana como un derecho". Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo que se ha hecho a nivel de crédito, "enorme desde el 2015", y ha señalado que espera que en los presupuestos de 2019 se mantenga la previsión del borrador elaborado por el anterior gobierno, "que ascendía a 41,63 millones, que permitirá un avance muy importante".Desde Vox María José Piñero ha apuntado a "deficiencias" en el ámbito económico en este servicio, lo que se traduce "en una falta de medios en Andalucía con respecto a otras comunidades", como por ejemplo el País Vasco, donde se invierte "seis veces más". Por tanto, ha apostado por una inversión económica, "un control y la gestión" de los centros y "una mayor potenciación" de los profesionales.El diputado de Cs Andrés Ramón Samper ha destacado la importancia de una respuesta rápida a las necesidades que presentan estos niños y de un seguimiento adecuado por parte de los pediatras de atención primaria, al tiempo que ha subrayado el "compromiso" de su grupo con este tema en la anterior legislatura. También ha dicho que "siempre han intentado practicar una política del siglo XXI en este asunto" y que ahora tras el acuerdo de PP y Cs "dan un paso más" incluyendo en el acuerdo de gobierno el proyecto de ley.Por último, el popular Rafael Caracuel ha abogado por "una especial atención de los pacientes pero también del trabajo con las familias en la ayuda y en la formación", y "garantizar" la coordinación con los pediatras de atención primaria y la formación específica de los profesionales para facilitar la detección precoz.--EUROPA PRESS--