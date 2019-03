Sala Cero Teatro acoge el estreno de 'El perro fiel' de Julio Fraga en su 30 aniversario en la profesión

Sevilla.- Sala Cero Teatro acoge el estreno de 'El perro fiel' de Juli

Sala Cero Teatro acoge el próximo jueves 28 de marzo el estreno de 'El perro fiel' de Julio Fraga, una inusual tragicomedia conmemorativa de sus 30 años en la profesión, en la que el actor y director andaluz guía por un viaje muy personal hacia su Andalucía más íntima.La obra estará en cartel en el espacio de la calle Sol de la capital hispalense del 28 al 31 de marzo, los jueves y viernes a las 20,30 horas, y los sábado y domingo a las 19,30 horas, según ha informado Sala Cero Teatro en un comunicado.'El perro fiel' es un relato que invita a pensar sobre los orígenes, lo emocional, la alegría, el llanto, el humor y lo efímero de la vida. "Es también un paseo por los recuerdos, los sentimientos, la añoranza. Una travesía a las costumbres, los valores, las herencias. Un viaje de ida y vuelta para continuar en este insólito andar", explica.Se trata de una propuesta que cuenta con la dirección de Verónica Rodríguez, con Antonio López de Ahumada en la producción, escenografía de Gonzalo Narbona, música de Ray Tassola, Manuel Colchero en la iluminación; y Ana Cristina Leal en la ayudantía de dirección.Con 30 años de profesión a sus espaldas, Julio Fraga ha desarrollado una extensa labor como actor, director teatral, productor, cineasta. Cuenta además con una premiada trayectoria que lo ha convertido en un referente de la escena andaluza."Hoy me defino como el perro fiel... vagabundo de las tablas, como así deambulamos sin ser de nadie a la vez que sintiéndonos de todos, sin collar pero con nombre y apellidos. Fiel al telón, que nunca deje de abrirse aunque otras caiga, a las luces que se encienden aun sabiendo que luego vuelvan a ser apagadas. Perro fiel a la palabra, que desata su bozal, para que nunca enmudezca, a la madera que nos recoge como el abrazo del amo al que nos debemos, multiplicado por cuantos ojos nos observan desde ahí: el otro lado... ese que manda y os pertenece: el del público", expone Fraga en la presentación de su montaje.Al respecto, ha explicado que en la obra habla del "deseo personal, de la toma de conciencia de que cada año que se suma, aumenta dicha necesidad de hacer más teatro", en relación a la celebración de estos 30 años en la profesión, y ha añadido que "en una ocasión dije que 20 años no son nada... Y un día como hoy, quiero ampliar que 30 años es menos aún. Se pasan lentos en preparación, y se hacen efímero como cada espectáculo en cada uno de los escenarios que pisamos".En palabras de su directora, Verónica Rodríguez, "la obra es una traviesa travesía. Un amable viaje por el ayer y por el hoy. A compás de fandangos y con respiros de otros palos, éste 'perro' nos cuenta de sus abuelos, de su antaño, de sus porqués. Desde un escenario casi desnudo, entre cálidas luces y de cercanas maneras, olfatea el perro. Abre la tapa del baúl cerrado y nos invita a pasear por el humor, las emociones y la reflexión; a navegar, por un ratito, en la eterna nave del tiempo".Las entradas para la cita ya están a la venta y se pueden adquirir tanto en la taquilla de Sala Cero Teatro (Calle Sol, 5), y en su web 'www.salacero.com' (sin gastos de gestión). El precio de tarifa general es de 14 euros; y la tarifa reducida once euros.--EUROPA PRESS--