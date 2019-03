El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha anunciado que ha denunciado al Ayuntamiento de Sevilla ante la Inspección de Trabajo porque "el Cuerpo de Bomberos hispalense no cuenta con servicio de mantenimiento ni limpieza de sus trajes de intervención (EPI) contaminados".En un comunicado, el sindicato ha subrayado que los bomberos están en contacto durante sus intervenciones "con productos químicos contaminantes, derivados de la combustión de plásticos e hidrocarburos altamente cancerígenos", que "se fijan a los trajes de intervención (EPI) de los bomberos, penetrando posteriormente en el cuerpo" de los efectivos.El sindicato ha agregado que, pese a que registró en septiembre de 2017 "una propuesta de Plan de Salud a la Delegación de Seguridad y Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Sevilla, donde se contenían medidas para mitigar el efecto de contaminantes en los bomberos, nada se ha hecho desde entonces sobre los EPI".De esta manera, "estos equipos de protección individual altamente contaminados no reciben en la actualidad ningún tratamiento de limpieza por parte del Speis, además de no existir protocolo de desinfección, tratamiento y/o reposición de los mismos", según agrega el sindicato.Entre otras medidas "encaminadas a la protección de los bomberos", el SAB reclama "traje de intervención (EPI) de reposición individual, dotación de lavadoras CO2 en cada uno de los parques de bomberos, higienizadores para los vehículos y material, protocolos de seguridad y descontaminación adecuados".Desde el sindicato han subrayado que "corresponde a las Jefaturas de Departamento y de Servicio (del Speis) cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos, así como integrar los aspectos de la seguridad laboral en los procedimientos de actuación"."La legislación en materia de prevención de riesgos laborales es muy clara, y los responsables del Speis se la saltan a la torera con los bomberos de Sevilla", ha afirmado Manuel Poo, quien advierte de que, "si la denuncia ante Inspección de Trabajo no obtiene el resultado esperado, desde el SAB no se descarta acudir a la jurisdicción correspondiente para exigir responsabilidades legales a quien tiene la obligación legal de velar por la salud de los bomberos de Sevilla". "Iremos donde haya que ir para que se proteja la salud de los bomberos", ha enfatizado.--EUROPA PRESS--