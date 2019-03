La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, considera una "pena" que Vox "monopolice" el discurso durante esta jornada del 8 de marzo, toda vez que ha señalado que "tampoco le gusta el enfrentamiento y el uso sectario que han hecho PSOE-A y Adelante Andalucía este jueves en el Parlamento andaluz".En declaraciones a los periodistas antes de participar en la manifestación de Sevilla con motivo del Día de la Mujer, Ruiz, que "ha expresado su condena y rechazo por el nuevo asesinato lamentable de otra señora en Madrid", ha señalado que es una "pena" el discurso de Vox, pero que "hay que respetar todas las ideologías" y que "aunque no lo comparte, hay una parte de los andaluces que los han votado"."Espero por las mujeres y por la política en Andalucía que se moderen y entiendan, pero nosotros vamos a seguir luchando desde el gobierno, no vamos a dar un paso atrás y vamos a seguir cumpliendo totalmente la ley contra la violencia machista y luchando por la igualdad", ha destacado la consejera, a la que tampoco le gusta "el uso sectario que han hecho PSOE-A y Adelante Andalucía" y ha apostado "por estar unidos y pensar en un pacto contra la violencia machista y no en enfrentamiento".Además, ha destacado que la presencia en la manifestación de hombres y mujeres indica que "queda mucho que avanzar en igualdad, porque es una cuestión de justicia", y aboga por entre todos "acabar con la brecha salarial y la violencia machista".Al respecto, ha subrayado que la sociedad civil "está por delante incluso de los políticos", que, ha agregado, "tenemos que bajar más a la calle a escuchar a las personas", porque "las demandas y las necesidades están ahí". "Hay 500.000 razones para echarnos todos a la calle y luchar juntos", concluye Ruiz, que ha abundado en que "no quiere politizar esta lucha y que está aquí como una mujer más".--EUROPA PRESS--