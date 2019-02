Ruiz reprocha a Vox que "actúe con brocha gorda" y "criminalice" al co

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha advertido de que "las generalizaciones" al solicitar Vox un listado de los trabajadores en temas de violencia de género de la Junta "no llegan a buen fin" y le ha acusado de "actuar con brocha gorda" y de "poner en tela de juicio" y "criminalizar a todo un colectivo".En comisión parlamentaria, aunque no era un asunto a tratar en ninguno de los puntos del orden del día, la consejera ha tachado de "gravísimo" el procedimiento usado por Vox en esta actuación y le ha instado a solicitar informes o estudios detallados o de presentar una denuncia en el ámbito competente, como los juzgados."Todos estamos de acuerdo en que se ha generalizado", ha subrayado Ruiz, quien ha señalado que "no tiene porqué poner en duda el trabajo y la eficiencia" de estos trabajadores. "Mezclando llegamos a desatinos como pedir una lista, que no va a solucionar la situación", ha hecho hincapié.De esta manera, la consejera ha insistido en que no puede atender a titulares de prensa "populistas y propagandísticos" que buscar "distraer", toda vez que ha mostrado su "compromiso y respeto" para las personas que trabajan en violencia de género.Por su parte, la diputada del PSOE-A Noemí Cruz ha considerado "en más que una ocurrencia" la petición de datos de Vox y ha trasladado el compromiso, apoyo y solidaridad de su grupo parlamentario a estos profesionales.Cruz también ha advertido del comportamiento de la derecha "persiguiendo y señalando como se veía hace muchos años" y ha mostrado su sorpresa por la valoración de la consejera que "no ha pone pie en pared", al tiempo ha acusado al PP y Cs de mantener "un silencio cómplice".En la misma línea se ha mostrado la diputada socialista María Soledad Pérez, que se ha felicitado por que esta petición de Vox no haya sido admitido. "Se trata de listas negras y vendetas a trabajadores de estas unidades. Espero que tenga toda la contundencia para parar estas actitudes", ha pedido a la consejera.De igual manera, la diputada de Adelante Andalucía Ana Villavede ha compartido esta preocupación y rechazo por esta solicitud de datos y ha ofrecido todo su apoyo en defensa de la labor de estos profesionales.VOX: "¿OCURRENCIA ES EXIGIR QUE SE CUMPLA LA NORMATIVA?"Frente a esto, el diputado de Vox Francisco Serrano ha criticado que "la ocurrencia es tildar de ocurrencia lo que es una mera petición de información" cuando su partido "se toma muy en serio esta cuestiones".Así ha preguntado sobre si es una ocurrencia intentar que se premie la excelencia, la capacidad y los méritos y ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) "también se preocupó sobre este tema". "¿Es una ocurrencia exigir que se cumpla la normativa, por poner en evidencia las carencias del marco legal desde 1983?", ha cerrado.--EUROPA PRESS--