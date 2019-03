Bloquean durante media hora el autobús de HazteOír en la avenida Diago

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado que se intentará "por todos los medios" que campañas "que van en contra de los Derechos Humanos, que sea xenófobas o sexistas "no lleguen a su fin", el día en el que la asociación HazteOír presenta en Sevilla sus campaña '#StopFeminazis'.La asociación ha convocado una rueda de prensa este miércoles en Sevilla para presentar su campaña, después de que en Valencia se le retiraran los vinilos que recubrían su autobús, que utiliza en una campaña la imagen de Hitler y el mensaje '#StopFeminazis' para cuestionar la violencia de género, de forma completa en aplicación de una normativa.Preguntada por el aterrizaje en Sevilla de la asociación, en declaraciones a los periodistas en Madrid, la consejera ha explicado que es consciente de que se están promoviendo este tipo de campañas, pero sobre "cualquier campaña que vaya en contra de los derechos humanos, que sea xenófoba o sexista" se va a intentar que "no llegue a su fin"."Nosotros estamos luchando en Andalucía por todo lo contrario", ha señalado la consejera, quien ha recordado que se aproxima el 8 de marzo, un día de "reivindicación por la igualdad de hombres y mujeres. "Lo que menos nos hace falta son personas que vayan en contra de una igualdad que es legítima, que todavía no es real y por eso tenemos que seguir luchando y reivindicando en Andalucía", ha dicho.En este sentido, ha adelantado que ella misma participará en la manifestación que se celebre en Sevilla el viernes "como una mujer una mujer más" porque lo que no quiere es que las reivindicaciones de las mujeres "tengan ningún color político". Así, a su juicio, la bandera de las mujeres es una "lucha de todos", hombres y mujeres, "por la justicia social y por la igualdad".--EUROPA PRESS--