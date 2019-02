Ruiz asegura la continuidad de subvenciones de Igualdad en 2019 y aboga por su evaluación para garantizar su eficacia

Junta asegura la continuidad de las subvenciones en 2019 y aboga por s

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha garantizado este miércoles la publicación de las diferentesconvocatorias de subvenciones de su departamento para el presente año 2019 y ha descartado que se vayan a eliminar ayudas, al tiempo que ha abogado por el examen y evaluación de sus resultados para garantizar su eficacia y el cumplimiento de los fines para el que fueron concedidas.En comisión parlamentaria, Ruiz ha destacado de manera contundente que "el compromiso de este Gobierno es no eliminar ningún tipo de ayudas". No obstante, ha recordado que "existe un presupuesto prorrogado como consecuencia del adelanto electoral del anterior Gobierno socialista". "Este hecho hace que los importes y dotacionespresupuestarias de las distintas subvenciones sean las que son y que, no podamos mejorar algunas sus líneas que consideramos relevantes", ha explicado.La consejera ha resaltado "la necesidad de simplificar y facilitar el acceso a las diferentes líneas de ayudas establecidas, así como agilizar su tramitación administrativa. Por ello, determinadas bases reguladoras se ajustarán con el objetivo de mejorar su adecuación a la realidad presente", ha precisado. "Lo que sí vamos a hacer es mejorar su tramitación administrativa para facilitarlas al conjunto de los colectivos a los que va dirigidos, así como orientarlas fielmente al fin para el que fueron concebidas y no otro", ha recalcado.Rocío Ruiz ha señalado también que "a partir de ahora deben modificarse los órganos competentes para la resolución de cada una de las líneas convocadas debido a la nueva estructura orgánica de la Consejería y la nueva distribución de competencias entre los diferentes órganos directivos de la su departamento".Durante su intervención en la comisión, Ruiz ha detallado las cuantías de las diferentes convocatorias así como el periodo de publicación. Por ejemplo, ha señalado que las 14 líneas de subvenciones destinadas a personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad,comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, la convocatoria podrá llevarse a cabo a finales del primer cuatrimestre de este año (en sintonía a los plazos de convocatoria seguidos en ejercicios anteriores), por un importe de 19,6 millones de euros.Entre otras convocatorias, también ha informado que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación "va a llevar a cabo, en fechas muy próximas, la convocatoria bienal para los dos primeros ejercicios, por un importe de 18,6 millones de euros, de las subvenciones dirigidas a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro para la cooperación en la implantación y el desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas enAndalucía".A su vez, las subvenciones destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, su convocatoria se realizará en el segundo cuatrimestre de este año, al igual que enlos ejercicios 2017 y 2018.Como novedad, Ruiz ha anunciado que por primera vez en el ejercicio 2019 serán objeto de publicación las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no competitiva (Menas).Por otra parte, la consejera ha garantizado la publicación de las diferentes órdenes para la concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Andaluz de la Mujer. "Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad para atender los nuevos retos de las mujeres del siglo XXI y para acabar con la lacra social que supone la violencia de género y nuestro objetivo es que Andalucía destaque por su gestión publica con perspectiva de género con una adecuada arquitectura que vamos a analizar y a examinar, a partir de ahora, con el fin de que no haya margen para discrecionalidad alguna".PSOE-A: "ALGO MALO ESCONDEN EN LOS PRESUPUESTOS"Por su parte, la diputada del PSOE-A Noemí Cruz ha criticado la actitud de la consejera que parece hacer "la oposición de la oposición" en vez de centrarse en las medidas a desarrollar por el nuevo Gobierno del PP y Cs y ha puesto en valor la acción en esta materia del gobierno socialista anterior.Cruz también ha advertido sobre la falta de compromiso presupuestario del Gobierno "hasta que no pasen las elecciones municipales". "No sabemos si esconden presupuestos porque han asumido los recortes sociales o si han sucumbido a las intenciones de Vox, la tercera pata del taburete", ha advertido, toda vez que ha afirmado que "algo malo esconden en esas cuentas, si fuera bueno ya se ocuparían de enseñarlo antes de ir a votar".Por último, ha pedido informar a las organizaciones sobre si "nos encontraremos a un año en blanco" en cuanto a estas subvenciones de ver que "probablemente no llegarán hasta final de año y los proyectos se quedarán colgados".--EUROPA PRESS--