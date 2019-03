Ruiz aboga por favorecer desde las universidades el emprendimiento femenino y la promoción de la igualdad

Rocío Ruiz aboga por favorecer desde las universidades el emprendimien

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha abogado este miércoles por "fomentar en las universidades públicas de Andalucía las políticas de promoción de la igualdad y favorecer la empleabilidad de las universitarias" en el acto inaugural de la presentación del programa 'Áurea US Program' de la Universidad de Sevilla (US), subvencionado al cien por cien por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).Ruiz ha subrayado que proyectos de este tipo contribuyen a "eliminar las brechas salariales de género y a dar mayor presencia a las mujeres en los sectores TIC y carreras tecnológicas, así como a romper los techos de cristal", según ha informado la Junta en un comunicado."Andalucía es tierra de mujeres valientes y luchadoras, defensoras de la igualdad en todos los ámbitos, con ellas avanzaremos hacia la igualdad real de mujeres y hombres, un reto que es y necesita de todas y todos", ha remarcado.'Áurea US Program' está dirigido a universitarias, tanto estudiantes como graduadas, que deseen mejorar su empleabilidad. El programa se articula en torno al emprendimiento como herramienta probada para el desarrollo de la creatividad y de las habilidades profesionales y, mediante sesiones experienciales e interactivas, se facilita a las participantes herramientas competenciales y de gestión de proyectos.El principal objetivo es disminuir la brecha existente en empleabilidad, satisfacción laboral, intención emprendedora y presencia de las mujeres en los sectores TIC y STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como fomentar y promover el autoempleo de las mujeres universitarias e impulsar las sinergias entre las mismas y las empresas.El programa está organizado por el Secretariado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento (STCE) de la Universidad de Sevilla y subvencionado por el IAM, en colaboración con la Asociación Mujeres Valientes y la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac).La subvención del proyecto asciende a 75.000 euros y tiene un plazo de ejecución de nueve meses, de septiembre de 2018 a junio de 2019. El apoyo a esta iniciativa se enmarca dentro del programa 'Universidades para la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género' (Univergem).--EUROPA PRESS--