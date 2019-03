Rosauro Varo, en la Loyola Andalucía: "Una de mis mayores satisfaccion

El empresario sevillano Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones, ha protagonizado este martes junto al rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez, el segundo encuentro del ciclo 'Conversaciones en la Universidad', un formato distendido, ambos directivos han hablado ante más de un centenar de estudiantes y profesionales sobre emprendimiento, empresas y talento.Rosauro Varo ha puesto en valor a lo largo de la conversación y ante las preguntas planteadas por el auditorio el papel de los empresarios y los emprendedores "fundamentales para el mantenimiento de la sociedad del bienestar" y, en este sentido, ha afirmado que una de sus mayores satisfacciones como empresario y lo que le estimulapara afrontar nuevos retos es la creación de empleo, porque "es la mejor forma de devolver a la sociedad lo que ésta me ha dado".Aunque ha asegurado que "no hay recetas universales para el éxito, y menos aún en un momento como el actual en el que la tecnología produce cambios vertiginosos en cualquier empresa, sector o profesión", ha indicado que la tenacidad es la característica más importante de cualquier emprendedor, así como no tener miedo al fracaso, "yo acepto las lecciones que me brinda el fracaso, pero no me rindo ante él", ha aseverado.Además, ha aconsejado a los jóvenes que "se formen en aquellos ámbitos que les gusten y en los que quieran desarrollar su vida profesional, abrirse al mundo, tener experiencias que les enriquezcan y afrontar los cambios como una oportunidad, como una palanca para el crecimiento".MOVILIDAD, OCIO, TURISMO Y SECTOR INMOBILIARIODurante su intervención, también se ha referido a los proyectos empresariales en los que actualmente se encuentra inmerso y se ha mostrado muy ilusionado con el relativo a la movilidad urbana mediante VTC, "porque es apasionante, el más disruptivo y el que hace que te plantees hacia dónde va la sociedad, ahora tenemos el reto de consolidarlo y hacerlo crecer en los próximos años y es en lo que vamos a centrarnos", ha indicado.Junto a esta actividad, GAT inversiones también tiene negocios en el sector inmobiliario "uno de los motores económicos en España" y en la hostelería, ocio y turismo "al que le tengo especial cariño por ser en el que empecé y que ahora tiene el reto de consolidarse en términos de calidad de la oferta y gasto medio por turista".LA UNIVERSIDADEn lo relativo a la formación universitaria, Rosauro Varo ha explicado que "la Universidad tiene el desafío de formar a las nuevas generaciones para el nuevo escenario que están configurando las nuevas tecnologías" y las ha emplazado a "ser más transversales, con una visión de formación a lo largo de la vida, porque hoy buscamos perfiles más versátiles, que se puedan adaptar a cualquier entorno".En este encuentro también ha habido tiempo para descubrir su lado más personal, en el que ha confesado que su primera socia fue su madre, que "salir a correr me libera y me ayuda a pensar" y que la actividad no empresarial que más le ilusiona es su colaboración con la Fundación Alalá, de la que es patrono, y que ayuda a la integración de jóvenes en riesgo de exclusión de las Tres Mil Viviendas, "un proyecto de los que merecen la pena".--EUROPA PRESS--