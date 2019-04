Romero (Cs) sobre el fichaje de Soraya Rodríguez: "No puede defender q

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha afirmado este miércoles sobre el fichaje por parte de la formación naranja de la exportavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados Soraya Rodríguez, quien irá en las listas europeas, que Rodríguez "por principios morales, no puede defender que Pedro Sánchez se abrace al independentismo".A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Romero ha indicado que la exdirigente socialista "entiende, que por responsabilidad, se tiene que poner lado del constitucionalismo, de la defensa de la unidad de España y de nuestro país en el ámbito europeo; del lado del Estado de Derecho y contra compañeros que han abandonado el constitucionalismo y se ofrecen a los brazos del independentismo".Según ha apuntado el portavoz de Cs, Rodríguez "no puede defender, por principios morales, lo que está haciendo el PSOE y la corriente sanchista, el querer gobernar a toda costa y pagar el precio de estar en manos de independentismo". Así, ha sostenido que "el objetivo y la emergencia es que el PSOE abandone Moncloa y volvamos al sentido común desde el constitucionalismo".De otro lado, Romero ha sido preguntado sobre el hecho de que el Consejo y el Parlamento Europeo hayan llegado a un principio de acuerdo para definir Gibraltar como "colonia de la Corona británica" en la política de exención de visados que aplicará a los ciudadanos británicos tras el Brexit.Al respecto, ha asegurado que estamos ante un "asunto delicado" que tiene un efecto "directo y colateral" a la sociedad española y andaluza, y a su economía. A su juicio, el Gobierno central tiene que tomarse "con más seriedad" todo lo que tiene que ver con el Brexit, "algo que no ha ocurrido" con el Ejecutivo de Sánchez.--EUROPA PRESS--