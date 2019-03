Sevilla.- Rojas-Marcos asegura en el Foro Conversa que las administrac

El alcalde de Sevilla desde 1.991 a 1.995, Alejandro Rojas-Marcos, ha participado este pasado jueves en el XIV Foro Conversa, celebrado en Coria del Río (Sevilla), donde ha asegurado que las administraciones han vivido "de espaldas a lo que significa el río, no sólo para Sevilla ciudad sino para toda la comarca"."Sevilla no vive de espaldas al Aljarafe, las ciudades dormitorios de Sevilla están más en el Aljarafe que en la zona de Coria del Río o La Puebla del Río, y esta zona es impresionante", ha señalado el exalcalde.Alejandro Rojas-Marcos ha apuntado que "sería muy necesario hacer un programa de restauración de la ribera" porque "Sevilla es de una potencia de energía vital impresionante, reconocida por todo el mundo".Igualmente, ha hecho referencia a la Exposición del 92 y ha asegurado que "fue la energía vital de Sevilla y de su gente la que salvó la Expo", según ha recogido Guadalhayan en un comunicado."El porcentaje de visitas a la Expo 92 de la población de Sevilla es el más alto de la historia de todas las Exposiciones Universales", ha asegurado, a la vez que ha agregado que "todas las ciudades tienen manías, costumbres de autodestrucción" y "en Sevilla tuvo que venir la Exposición del 92 para que la ciudad descubriera la Cartuja".Desde el punto de vista turístico, económico industrial, tecnológico y deportivo, ha afirmado que en Sevilla se tiene "la lámina de agua más importante del mundo".Rojas-Marcos ha asegurado que la foto del Guadalquivir a su paso por Coria del Río "no está vinculada a la ciudad de Sevilla, a pesar de su cercanía". "Para vincular Coria del Río a Sevilla es necesario traer a la gente aquí, la resurrección económica y deportiva, entre otros, tiene que nacer de abajo a arriba, no al revés", ha explicado."Sevilla es un cañón, aunque siga viviendo de su renta, y ese cañón hay que aprovecharlo en toda esta zona, Coria del Río es un lujo para eso", ha apuntado.Rojas-Marcos también ha indicado que para atraer a la gente sería necesario ofrecer en el municipio actividades culturales, oferta turística y oferta deportiva. "Además de que debería existir un carril bici que uniese Coria del Río con Sevilla", ha apostillado."La energía vital, la potencia económica, demográfica y turística de Sevilla hay que traerla a Coria del Río, lo demás vendrá por añadidura. Creo que ese es el desafío", ha señalado.Además, ha agregado que Sevilla tiene "dos potenciales, uno es el propio sevillano, y otro es el turismo". "Coria tiene que conectar con la industria turística para traer hasta aquí a los turistas que visitan Sevilla, pero antes habría que crear en Coria del Río una infraestructura y oferta cultural y deportiva", ha explicado el exalcalde."El río habría que dotarlo de tecnología con proyectos interesantes", ha manifestado Alejandro Rojas-Marcos, que también ha hecho referencia al V Centenario de la Vuelta al Mundo y ha asegurado que en la celebración del Centenario de la Vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, España y Portugal deberían "ir de la mano"."En la política hay que pensar en grande y actuar en chico, si no se actúa en chico se está olvidando a la gente", ha defendido, al igual que ha explicado que "las preocupaciones de la gente son chicas y hay que atenderlas pero hay que pensar en grande". "La humanidad avanza de la mano de los que piensan en grande", ha argumentado.ESTUDIO OLÍMPICOPor su parte, el alcalde de Coria del Río, Modesto González, le ha preguntado a Rojas-Marcos "cuál era su versión sobre el estadio olímpico y por qué Sevilla no fue olímpica"."Mucha gente piensa que yo hice un estadio olímpico para que Sevilla fuese olímpica, nada más lejos de la realidad", ha afirmado. "¿Cómo se va a hacer un estadio que vale un dineral para presentar una candidatura? El estadio se hace una vez que te han dado la candidatura", ha señalado."El estadio olímpico se hizo porque hubo un pacto para que los equipos de la ciudad pudiesen hacer uso de él conjuntamente", ha explicado el exalcalde de Sevilla. "Los lugares en los que juegan el Sevilla y el Betis tienen un valor urbano no solo económico, sino de hábitat de la ciudad", ha explicado, a la vez que ha añadido que "sería estupendo poder convencer a ambos clubs para que hicieran un gran negocio con esos espacios en torno a un orden y controlado, pero que jugaran en un mismo estadio".Igualmente, ha agregado que "ambos clubs dieron su conformidad, así como el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de la Diputación y el presidente del gobierno de aquella época".Por último, el XIV Foro Conversa ha sido clausurado este pasado jueves por el alcalde de Coria del Río, Modesto González.--EUROPA PRESS--