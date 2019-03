El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento hispalense y candidato de Adelante Sevilla a las elecciones municipales, Daniel González Rojas, ha criticado este jueves la "renuncia definitiva" del alcalde, Juan Espadas (PSOE), a poner en marcha en este mandato las medidas anunciadas de forma reiterada por su gobierno, y aprobadas por el pleno del Ayuntamiento, para controlar la proliferación de pisos turísticos en la capital hispalense."Todo ha sido un nuevo brindis al sol de Espadas, que en este tema también vuelve a quedarse en las palabras sin pasar a los hechos". Así se ha pronunciado González Rojas indicando que el Gobierno local ha "descartado la opción de endurecer la regulación de las viviendas turísticas" mediante una modificación del plan urbanístico de la ciudad (PGOU), "escudándose en excusas de índole legal "para variar"."Nos parece increíble que, después de tantos anuncios, golpes de pecho y titulares en los medios, Espadas arroje la toalla y se cruce de brazos ante la turistización", ha señalado el portavoz de IU, quien entiende que en estos cuatros años de mandato ha habido "tiempo de sobra" para desarrollar una estrategia y acciones específicas para hacer frente a los problemas que este fenómeno está generando en la ciudad en forma de "precariedad laboral, encarecimiento de las viviendas de alquiler, conflictos vecinales o competencia desleal en el sector".Para Rojas, resulta además "muy ilustrativo el hecho de que el mismo día de la renuncia del PSOE a regular este asunto, su gobierno apruebe tres proyectos que comprenden un total de 34 apartamentos turísticos en las calles Feria, Santa Paula y General Castaños del Casco Histórico", como recogen los acuerdos de la Gerencia de Urbanismo a los que ha tenido acceso Europa Press."La realidad es que el PSOE no tiene ninguna voluntad política de abordar esta cuestión y que prefiere doblegarse ante los empresarios turísticos", ha insistido González Rojas. Así, ha recordado que, hace ya un año, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de Izquierda Unida, en la que se instaba al gobierno local a modificar el PGOU para reconocer el fenómeno de los pisos turísticos y a redactar una nueva ordenanza municipal con el objetivo de ordenar y regular este tipo de alojamientos. "Pero, incomprensiblemente, no se ha hecho nada", ha lamentado."Que no trate Espadas ahora de tomarnos el pelo con pretextos legales para justificar su inacción porque a estas alturas esas milongas no cuelan", ha apuntado el candidato de Adelante Sevilla, quien advierte que son muchas las ciudades que en el país están emprendiendo ya, sin problemas, diferentes medidas encaminadas a garantizar el derecho a la vivienda y la convivencia entre visitantes y vecinos.En esta línea, el portavoz de IU ha advertido que la proliferación de pisos turísticos ha provocado, por ejemplo, que el precio de la vivienda en el Casco Histórico "haya subido un 20% desde 2015 a la actualidad", y, al hilo de esto, se ha preguntado "cuánto más tiene que incrementarse para que el gobierno de Espadas decida actuar".--EUROPA PRESS--