Robles (PP) reclama explicaciones a la Diputación por el acuerdo con Iberia para mantener los vuelos a Madrid

Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén en una imagen de archivo

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Granada, José Robles, ha pedido explicaciones al presidente de la institución, el socialista José Entrena, por el acuerdo firmado con Iberia y anunciado por el propio Entrena y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), hace unas semanas para "salvar" las conexiones aéreas Madrid-Granada de las 7,00 y las 20,00 horas.Robles ha reclamado estas explicaciones después de que el vicepresidente primero de la Diputación, Pedro Fernández, "negara en Pleno la existencia de tal convenio con la aerolínea". "Pedro Fernández hizo esta afirmación delante del propio Entrena, quien agachó la cabeza y no fue capaz de desmentir a su vicepresidente, a pesar de que lo estaba dejando en evidencia públicamente como un mentiroso", ha criticado el portavoz provincial en una nota de prensa este domingo.Por ello, los populares han exigido al presidente de la Diputación que dé detalles de ese acuerdo, en qué consiste, qué cláusulas tiene y qué ha pedido la empresa para mantener los vuelos. "Y sobre todo, que nos aclare qué hay de cierto en que intención es mantener estos dos vuelos, tan importantes para Granada, hasta que se ponga en marcha la Alta Velocidad para después suprimirlos finalmente", ha manifestado Robles.A su juicio, si se cumple lo que afirmó el vicepresidente de la Diputación, "Cuenca y Entrena habrán demostrado que engañaron a la ciudadanía", que "lo único que querían era ganar tiempo" y, sobre todo, que "de trasfondo estaba un interés electoral para que la incapacidad de negociar con Iberia no les pasara factura" en las elecciones municipales de mayo, donde "los dos están en la cuerda floja" y "con un pie fuera más que dentro".Robles ha advertido de que el anuncio hecho por Cuenca y Entrena sobre la intención de Iberia de frenar la supresión de ambas conexiones aéreas "está haciendo aguas y diluyéndose como un espejismo que parece que quisieron vendernos", al tiempo que se ha referido al hecho de que actualmente no es posible comprar en la página de Iberia un billete de avión para Madrid en los vuelos de las 7,00 o las 22,00 horas a partir del 31 de marzo."La compañía Iberia nunca se ha pronunciado al respecto, fue José Entrena quien dijo hablar en nombre de la aerolínea y quien anunció la intención de mantener los vuelos, algo que nunca ha confirmado Iberia", ha apostillado Robles, quien ha acusado al alcalde de Granada y al presidente de la Diputación de querer "colgarse galones" a costa de las necesidades de los granadinos y de "jugar con los intereses de la provincia por su propio interés y el de su partido".--EUROPA PRESS--