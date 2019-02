Rivera pregunta a Sánchez si se compromete a dimitir en el caso de que haya una sentencia condenatoria por los ERE

Intervención de Albert Rivera en el Congreso

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha preguntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si se compromete a dimitir si la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) termina con una sentencia condenatoria, afectando así a varios socialistas que tuvieron altos cargos en Andalucía.Durante el pleno del Congreso de este miércoles, que incluía una comparecencia de Sánchez para informar de diversos temas como Venezuela y el Brexit, Rivera ha afirmado que en la Consejería de Empleo de Andalucía "robaba el PSOE" cuando estaba en la Junta y ha instado a Sánchez a aclarar si dimitirá en el caso de que haya una sentencia condenatoria por el caso de los ERE. "¿Se compromete a dimitir, sí o no?", le ha dicho.El juicio que se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla desde el 13 de diciembre de 2017 y que ha sentado en el banquillo de los acusados a 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en lo que se ha denominado la pieza política de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares, llegó el pasado mes de diciembre a su final, quedando entonces visto para sentencia.Rivera también ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber colocado al frente de entidades y empresas públicas a personas "cuyo único mérito es haber sido dirigentes del PSOE", simplemente por ser "colegas, amigos y conocidos" suyos, lamentando en particular el nombramiento de José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para "manipular las encuestas". A continuación, ha avanzado que, si gobierna, aprobará una "ley antidedazos" para que esos cargos se elijan por criterios de mérito y capacidad.--EUROPA PRESS--