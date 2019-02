Albert Rivera, en una foto de archivo

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha manifestado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha vuelto a exigir que convoque elecciones generales, no sólo está poniendo "en jaque" la soberanía nacional con su disposición a negociar con los han dado un "golpe de estado" en este país, sino que también se está "cargando" al PSOE.En una entrevista con Canal Sur Televisión (CSTV) recogida por Europa Press, Rivera se ha mostrado convencido de que lo que ha pasado en las últimas 48 horas es una "hecatombe" en el PSOE y ha indicado que el propio exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra pegaba ayer un "repaso intelectual" a Sánchez recordando por qué no se puede negociar con los que "quieren liquidar la nación".Ha preguntado si Alfonso Guerra es ahora también la "extrema derecha", después de que Sánchez "haya dicho que todos los que no estén de acuerdo con él son la extrema derecha"."No se está dando cuenta de que se está cargando hasta su partido porque hay gente del PSOE que son constitucionalistas y que no están de acuerdo" con abrir esa negociación con los independentistas, según ha indicado.Rivera ha insistido en reclamar elecciones generales, porque el Gobierno de Pedro Sánchez está "en descomposición, tocado y practica ese sectarismo de no hablar con los constitucionalistas".Ha expresado su preocupación por que el presidente sólo quiera "hablar con los que han dado un golpe de estado y quieren liquidar las nación", en lugar de hablar con los partidos constitucionalistas en el Congreso de los Diputados y en el marco de la Constitución.Sin duda, según Rivera, estamos ante un "error histórico" de Sánchez ante el que debería dar "marcha atrás". Ha lamentado que con tal de estar "un cuarto de hora más en la Moncloa", Sánchez sea capaz de cualquier cosa, hasta de hablar de "indultos" de los golpistas encarcelados. "Un golpe de estado no puede tener premio", ha apuntado.Albert Rivera ha defendido la manifestación convocada por su partido el domingo en Madrid para reclamar que Sánchez dé marcha atrás en su intención de negociar con los independentistas y que se convoquen elecciones generales. "Sin siglas, sin etiquetas y sin sectarismo vamos a liderar esa manifestación", ha apuntado.Asimismo, ha anunciado iniciativas de Cs en los parlamentos autonómicos para que se rechace la negociación del Gobierno con los independentistas.--EUROPA PRESS--