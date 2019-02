Restablecida la conexión férrea entre Sevilla y Huelva tras el alcance de un tren al remolque de un tractor

Tren Alvia Cádiz-Madrid en una imagen de archivo

La conexión férrea entre Sevilla y Huelva ha sido restablecida a las 18,40 horas de este sábado después de que se hayan reparado los daños a la vía entre las estaciones de Aznalcázar y Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla, donde un tren alcanzó al remolque de un tractor.Según han informado fuentes de Renfe a Europa Press, este accidente ha provocado la inutilización temporal de esta parte de la vía y el transbordo de pasajeros de tres trenes, el que ha protagonizado el suceso y dos Media Distancia Huelva Sevilla que habían salido en la tarde de este sábado, uno por sentido, y cuyos pasajeros han sido transbordados en La Palma del Condado (Huelva) para completar sus trayectos por carretera.El suceso se ha producido en el punto kilométrico 42,804 a las 13,30 horas, cuando el tren el Alvia 2294, con salida en Madrid Puerta de Atocha y destino Huelva, ha arrollado el remolque de un tractor en un paso a nivel. No ha habido daños personales entre los 61 viajeros que se encontraban a bordo del tren ni en el ocupante del tractor que dirigía el remolque, como ha concretado Renfe en un aviso remitido a Europa Press.A causa de esto, la circulación ferroviaria entre Aznalcázar y Carrión fue interrumpida hasta que se han retirado la locomotora afectada, que ha quedado inutilizada, los vagones de pasajeros, y se han reparado los daños que presentaban la infraestructura de la vía.El paso a nivel en el que se ha producido el accidente se trata de uno clase B, estando distribuidos estos en tres --A, B y C--. Este cuenta con señales luminosas y acústicas que avisan de los pasos de los trenes, pero no con una barrera automática impida el paso a vehículos cuando se acerca un convoy.Fuentes de Adif han explicado que los únicos pasos que cuentan con barreras son los clase C y que la seguridad de los pasos a nivel se determina en función de la coincidencia entre vehículos motorizados y peatones que los utilizan y los trenes que pasan.--EUROPA PRESS--