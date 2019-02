Rescatan a un polizón semiinsconciente tras quedar atrapado tres días en una batea en el Puerto de Melilla

Lugar donde se ocultaba el polizón

La Guardia Civil y la Policía Portuaria de Melilla han descubierto y rescatado a un polizón de origen marroquí en el interior de una batea en esta de semiinconsciencia, tras quedar atrapado tres días hasta que un amigo de la víctima alertó al Instituto Armado de que llevaba 72 horas sin noticias de su compañero. El rescate fue dificultoso y, tras ser extraído, el inmigrante presentaba un cuadro de extenuación, hipotermia, entumecimiento y deshidratación.Según ha informado este lunes la Comandancia de Melilla, los hechos se han producido en la tarde del sábado día 23, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana que se encontraba realizando registros de control e identificación de acceso de personas al interior del recinto portuario fue alertada por una persona que mostró su preocupación a los agentes.Esta persona comunicó a los agentes que desde hacía tres días no recibía ningún tipo de noticia de un amigo suyo que se había ocultado en el interior de una batea, como polizón, para introducirse en los buques comerciales por este procedimiento.Los guardias civiles, junto a la Policía Portuaria, procedieron a comprobar la veracidad de lo relatado, y se dirigieron a la zona donde están estacionados los contenedores de las distintas agencias consignatarias, comenzando a llamar a viva voz a la persona supuestamente oculta, escuchando como respuesta gritos de auxilio y golpes precedentes del interior de una batea.BLOQUEADO POR BARROTES DE HIERROTras inspeccionar el exterior de la batea, los agentes se encontraron con que el único acceso a la misma se encontraba mirando hacia el mar y bloqueado por unos barrotes de hierro que impedían la apertura de sus portones, lo que conllevó la solicitud de una cabeza extractora para moverla la batea y poder rescatar a la persona oculta en su interior.Movida la batea, los agentes de la Guardia Civil pudieron abrir sus puertas localizando en su interior a un varón, mayor de edad, que "se encontraba tumbado en el suelo y presentaba semiinconsciencia, además de síntomas de hipotermia, entumecimiento, sudoración y calambres en el estómago, deduciéndose esta sintomatología al largo tiempo que permaneció oculto en el interior de ese habitáculo".Tras los primeros auxilios administrados, la Guardia Civil requirió la presencia de los servicios médicos, que atendieron al polizón en el lugar y lo trasladaron al servicio de urgencias, donde pudo ser estabilizado.La persona localizada es un varón de 35 años de edad, de nacionalidad marroquí y sin vinculación con la ciudad, con residencia en este país, que se encuentra en buen estado físico.CONCERTINAS EN EL PUERTOLas nuevas medidas de seguridad establecidas en el puerto comercial para evitar la intrusión ilegal, como la instalación de concertinas en las vallas que rodean la zona portuaria, podrían ser la causa de utilizar más la táctica de introducirse en el interior de contenedores, así como en los vehículos, y poder llegar de este modo al puerto con el fin de viajar como polizones en los buques.La Comandancia ha subrayado que el esfuerzo integral de su unidad se centra en velar por la seguridad de estas personas y su integridad física, ya que en numerosas ocasiones son localizados en habitáculos muy peligrosos, reducidos e insalubres, donde permanecen hacinados por un espacio de tiempo prolongado, "lo que conlleva que caso de no ser localizados y rescatados peligre seriamente su vida e integridad física, ya que en muchas ocasiones, como el caso actual, no pueden salir por sus propios medios".--EUROPA PRESS--