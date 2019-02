Quirónsalud Sagrado Corazón, primer centro privado andaluz en sumarse a la campaña de lucha contra Hepatitis C

La doctora Hoyas y el doctor Hayas

Quirónsalud Sagrado Corazón, ubicado en Sevilla capital, se ha convertido en el primer hospital privado andaluz en sumarse a la campaña para luchar por la erradicación de la Hepatitis C, en la que hasta ahora solo habían participado hospitales pertenecientes a la sanidad pública.Para ello, el centro ha formado a sus equipos de medicina de familia, urgencias, medicina interna, cuidados intensivos, aparato digestivo, endocrino y laboratorio para la detección precoz de esta enfermedad en sus pacientes y su tratamiento inmediato evitando así que sigan contagiando a otros, según ha informado el centro en una nota.Todo ello se enmarca en el programa 'Juntos para conseguir la eliminación de la Hepatitis C en España en 2021: Actúa hoy para un futuro sin Hepatitis C', promovido por la industria farmacéutica.Según los datos recogidos por Quirónsalud, existen unas 72 millones de personas infectadas con el virus de la Hepatitis C (VHC), 8,1 millones de personas con cirrosis relacionada con el VHC, 7.000 trasplantados hepáticos relacionados con el virus y lo más terrible, 370.000 muertes por esta causa en todo el mundo.Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Europa existen 14 millones de infectados por el VHC, siendo la prevalencia del 1,1 por ciento en cifras del 2005-2015, y 5,6 millones de infectados a nivel mundial según 'Hofstraat et al. Epidemiol Infect'.Por su parte, el doctor Alfonso Haya, director médico de Quirónsalud Sagrado Corazón, ha señalado que "es fundamental que el porcentaje de población que es atendida en la sanidad privada no se quede fuera de este screening de detección precoz de la Hepatitis C, y que por tanto, desde todos los servicios implicados, se protocolice la prescripción --en los grupos considerados de riesgo-- las pruebas para detectar lo antes posible la infección por VHC y proceder a su tratamiento".La situación según datos conocidos de 2015 es de más de 3,5 millones de infectados por VHC en Europa, de los cuales, solo estaban diagnosticados 1,2 millones aproximadamente. Esto supone que los no diagnosticados y no tratados, continúan infectando a otros. El objetivo de la campaña es diagnosticarlos y tratarlos para erradicar la enfermedad.En este sentido, la doctora Elena Hoyas, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen de Valme, ha impartido una ponencia sobre la situación mundial de la enfermedad, ofreciendo datos de los distintos estudios epidemiológicos realizados hasta el momento, afirmando que "hay muchos países que no pueden realizar los esfuerzos necesarios para erradicar la enfermedad, en España se están consiguiendo grandes avances y aunque las tasas de tratamiento son altas, si no se diagnostican nuevos pacientes y se tratan con antivirales directos seguirá sin erradicarse la enfermedad".Los estudios presentados por la doctora Hoyas señalan que la situación en España es que de los 200.000 pacientes con el virus (2018), 130.000 está diagnosticado por lo que queda por diagnosticar un 35 por ciento que habría que detectar y tratar. Asimismo, la especialista indica que hay que hacer hincapié en los grupos de mayor riesgo, indicando que la prevalencia de la enfermedad es mayor en la población por encima de los 50 años. Insiste en la importancia del diagnóstico eficaz, con la solicitud de la serología anti VHC y en caso de positivo, solicitud de viremia y si es positiva automáticamente aplicar el tratamiento.Al respecto, Haya concluye que Quirónsalud Sagrado Corazón adquiere el "compromiso" de contribuir a la detección precoz de la enfermedad entre sus pacientes, activando protocolos que alerten de los positivos de infección por VHC para que puedan tratarse lo antes posible, además de hacer extensivas al resto de los hospitales del Grupo Hospitalario en Andalucía, las directrices para su adhesión al programa.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 16 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como "líder hospitalario privado" de esta comunidad autónoma.--EUROPA PRESS--