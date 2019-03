La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha expresado el "profundo y contundente rechazo" de los socialistas sevillanos al "autobús de la vergüenza de la asociación ultraderechista HazteOír, que tiene previsto recorrer las calles de Sevilla este miércoles"."Más que un autobús, es un panfleto itinerante de ultraderecha que fomenta el odio y el enfrentamiento y que no es bienvenido en Sevilla, una ciudad abierta, integradora y plural", ha asegurado la dirigente provincial en un comunicado.Afirma que el único objetivo de este "lamentable" autobús es generar "crispación y odio en la sociedad, con mensajes que son absolutamente falsos y que buscan liquidar los derechos y las libertades, en este caso de las mujeres y hace poco del colectivo LGTBi, básicamente como pretende la ultraderecha".La dirigente socialista se ha mostrado convencida de que este autobús "infame" recibirá el "rechazo absoluto de toda la ciudadanía sevillana porque este tipo de acciones son intolerables en una sociedad democrática".Pérez ha hecho hincapié en que la defensa de la igualdad "es el pilar político más importante para los socialistas y la causa más justa" y ha insistido en que el PSOE es "profundamente feminista porque sin feminismo no hay igualdad y sin igualdad no avanzaremos hacia una sociedad mejor".--EUROPA PRESS--