El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado que el discurso del portavoz del PP loca, Beltrán Pérez "está completamente vacío" y cada vez que presenta alguna medida demuestra que hay "falta de propuestas reales y de modelo para Sevilla como los sevillanos ya pudieron comprobar cuando formó parte del gobierno de la ciudad".Así se ha manifestado Muñoz en una nota de prensa para censurar "el punto y final a cuatro años de oposición ausente" en los que "el PP no ha realizado un trabajo real para mejorar la ciudad". "Prueba de ello son propuestas que demuestran la incoherencia que ha guiado la oposición del PP y de Pérez o en la que plantea medidas que ya se han puesto en marcha o que simplemente no explica cómo piensa llevarlas a cabo", ha enfatizado Muñoz, que ha calificado a Pérez como "el portavoz del no continuo y del bloqueo permanente" a los proyectos.A su juicio, la "única estrategia" como candidato de Pérez es "generar confrontación y ruido", con lo que demuestra que "no está a la altura de una ciudad como Sevilla, que necesita consensos y acuerdos".Por último, Muñoz ha reincidido en la etapa del líder local popular en el Gobierno locl para "demostrar durante cuatro años su ausencia absoluta de iniciativas y su falta de ideas". "Como suele pasar cuando el PP gobierna, fueron cuatro años de mandato marcados por la mayor parálisis y el bloqueo de proyectos que ha sufrido esta ciudad, ese es el único modelo que Beltrán Pérez tiene para Sevilla", ha sentenciado.--EUROPA PRESS--