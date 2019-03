El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha pedido este domingo al PP "que respete la Policía Local" y ha recordado que, "frente a las cero plazas creadas por el PP", ha sido en este mandato municipal (2015-2019) cuando se han arbitrado "las primeras oposiciones al cuerpo desde 2011", puesto que las incorporaciones que se registraron en el anterior, de Juan Ignacio Zoido (PP), "procedían del gobierno precedente".Cabrera ha respondido así en un comunicado al portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato del PP a la Alcaldía, Beltrán Pérez, que este mismo domingo había defendido la necesidad de 250 nuevas plazas en el cuerpo de la Policía Local, las cuales se ha comprometido a crear durante los cuatro años del mandato si alcanza el Gobierno local.El socialista ha subrayado que con Zoido y Pérez en el último Gobierno del PP "no se convocó ni una sola plaza", por lo que cree que el segundo "está dispuesto a volver a prometer en esta campaña cuestiones que no fue capaz de cumplir en el mandato anterior, demostrando así su nula capacidad de gestión", ya que este tipo de promesas del PP "nunca llegan a ningún lado".Así, ha aseverado que "parece estar copiando el mismo programa que ya incumplieron Zoido y él mismo" como responsable de los barrios, por lo que le ha pedido "seriedad y rigor" y que "no intente engañar a la ciudadanía".Respecto a la presentación en la mañana de este domingo por parte del PP del comisario de la Policía Nacional Jesús Gómez Palacios, fichaje de Beltrán Pérez que irá entre los cinco primeros puestos de su candidatura para las elecciones municipales del 26 de mayo, Cabrera ha afirmado que "el modelo de poner a un comisario no cuajó y contó con el rechazo de los sindicatos policiales".Así, ha defendido que el Gobierno actual "sí puede demostrar con cifras" su compromiso por mejorar la situación de la Policía Local, ya que, como ha asegurado, la Junta de Gobierno local ha aprobado una oferta pública de empleo (OPE) adicional con un total de 112 plazas de Policía Local, de las cuales 102 se corresponden con puestos de agentes de policía y diez con plazas de oficiales.Según ha informado, esta convocatoria, coordinada entre las delegaciones de Recursos Humanos y Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, se sumará a las plazas existentes de OPE que suman 28 con el objetivo de realizar una convocatoria pública de 140 plazas de policía, en lo que será el mayor proceso abierto de los últimos años, y a ellas se suman las 50 plazas de Policía de las convocatorias de empleo público de 2013, 2014 y 2016."Esa es la realidad de los datos, mientras que el PP de Beltrán Pérez, bajo su mandato, no convocó ni una sola, y se limitó, por un lado, a incorporar a los policías de las oposiciones previas a 2011, y por el otro, a ver cómo se reducía el número de efectivos en aplicación de la Ley Montoro", ha apuntado el delegado.En cuanto a la instalación de cámaras de videovigilancia propuesta por el PP, Cabrera ha recordado que este partido "no puso ni una cámara", mientras que este Gobierno local "está actuando con seriedad y rigor de acuerdo con los informes jurídicos", lo que ha traído consigo que se hayan instalado "más de 100 cámaras" para las fiestas de la primavera "frente a las 12 del mandato de Zoido y Pérez", por lo que "asombra mucho que ahora vengan con esta petición cuando desde el Gobierno actual estamos trabajando en ella desde el principio".Además, ha recordado que el Gobierno del PP hizo "caso omiso" a las cámaras que se pedían desde los parques de bomberos, "una demanda que sí ha atendido el actual equipo".Por otro lado, Cabrera ha mostrado su sorpresa ante los "errores" que comete el comisario Gómez Palacios a la hora de pedir las cámaras y que hable de seguridad ciudadana desde una visión municipalista cuando "sabe perfectamente que las cámaras de videovigilancia para la seguridad ciudadana son competencia exclusiva de la Delegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que es el que las autoriza".Por último, ha destacado que el 9 de abril se celebrarán unas jornadas sobre videovigilancia y equipos de iluminación, redes sociales, entre otras cuestiones, donde se va a debatir sobre este modelo.--EUROPA PRESS--