PSOE-A reclamará a la Junta el miércoles en el Parlamento que presente el Presupuesto de 2019 antes del 12 de abril

El PSOE-A defenderá el miércoles una moción en el Pleno del Parlamento en la que demanda al Gobierno andaluz que remita a la Cámara, antes del 12 de abril, el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para el presente ejercicio.Se trata de una amplia moción sobre política presupuestaria que tenía en su origen 75 puntos, pero que, tras pasar por la calificación de la Mesa quedó en 52 puntos. El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, denunció que se ha cercenado la iniciativa "en más de 20 puntos con criterios absolutamente políticos y no técnicos". En su opinión, "se ha producido una estrategia de poda con unos criterios tendenciosos por parte del tripartito de derechas".Entre los puntos que finalmente han sido eliminados, se encuentran que el Parlamento valorara "muy positivamente los ahorros en gasto farmacéutico para el sistema de salud procedentes de la selección pública de medicamentos", la llamada subasta de medicamentos, o que se instara a la Junta "a dotar los presupuestos en materia de empleo para alcanzar la creación inmediata de 600.000 puestos de trabajo" de acuerdo con un compromiso electoral del PP-A.En cuanto al resto de puntos de la moción que sí se mantiene, se encuentran que se inste a la Junta a que, dentro de la labor de planificación y ejecución de la política presupuestaria, proponga medidas de aseguramiento y refuerzo de servicios públicos esenciales, o que contemple en el proyecto de Ley del Presupuesto para 2019 las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los empleados públicos en la Mesa General y en las diferentes mesas sectoriales y convenios.También se pide que el Ejecutivo defienda en esos presupuestos a las entidades del sector instrumental y a sus empleados, tanto en el mantenimiento del empleo y en la mejora de sus condiciones sociolaborales, como parte esencial de la prestación de los servicios públicos que las normas confieren a la Junta.Asimismo, el Grupo Socialista plantea en la moción instar a la Junta a "no poner en marcha actuaciones de carácter fiscal, impositivas o recaudatorias que beneficien a grupos reducidos de personas de alto nivel de renta en detrimento de la financiación de servicios públicos", y a que se mantenga la actual regulación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, evitando especialmente que cualquier modificación tenga como beneficiario a las grandes herencias.INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN Y SANIDADOtras demandas consisten en que el Ejecutivo andaluz incremente el presupuesto dedicado a salud hasta alcanzar como mínimo el 7 por ciento del PIB andaluz en el horizonte de dos presupuestos, y que también aumente el presupuesto dedicado a educación no universitaria hasta el 5 por ciento del PIB andaluz en 2 ejercicios presupuestarios.Asimismo, se insta a la Junta a que dote presupuestariamente el desarrollo de la Ley de Igualdad de Género, y a que desarrolle, con su correspondiente reflejo presupuestario, la reforma de la Ley de Violencia de Género.Otra demanda al Ejecutivo consiste en que dote la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de suficientes recursos presupuestarios para ejecutar sus previsiones, en particular con las actuaciones en fosas y enterramientos de personas represaliadas.El PSOE-A también reclama al Ejecutivo en la moción que refuerce la apuesta por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para que pueda prestar su servicio adecuadamente y con calidad, aportando en los presupuestos cantidades suficientes para un plan de renovación tecnológica y el mantenimiento del empleo, respetando la tasa de reposición.--EUROPA PRESS--