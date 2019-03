PSOE-A critica que Ferraz no razonara cambios en listas y dice que ni sabía quiénes eran algunos de los nuevos

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, analiza en rue

La dirección del PSOE-A ha querido dejar claro este lunes que las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 28 de abril aprobadas ayer por el Comité Federal del PSOE "son de todos los socialistas" y ahora lo que toca es "dejarse" la piel para que el partido obtenga los mejores resultados, si bien ha criticado que desde los órganos federales no se hayan "justificado" o "razonado", como establecen las normas internas, los cambios "tan sustanciales" que se han llevado a cabo en algunas listas andaluzas, concretamente las de Sevilla, Almería, Cádiz y Córdoba.Así se ha pronunciado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien ha expresado con toda la naturalidad que algunas de las personas que se han incluido en puestos de salida de algunas de las listas andaluzas, por decisión de la Comisión Federal de Listas y del Comité Federal, ni siquiera las conocía. "Hubo nombres que yo no sabía quiénes eran", ha apuntado Cornejo, quien no ha querido desvelar cuáles eran esos nombres.Asimismo, el número dos del PSOE-A, que ha sido el encargado de llevar a cabo la negociación con Ferraz sobre las listas, ha querido dejar clara la unidad con la que los ocho secretarios provinciales y la dirección regional del partido han afrontando este proceso de elaboración de listas desde el principio y hasta el día de ayer con el pronunciamiento del Comité Federal.Ha recalcado que los pasos que se han dado en estos últimos días tanto en la Comisión Federal de Listas como en el Comité Federal, como la decisión de presentar el voto particular al documento global de las candidaturas, han sido fruto de un acuerdo de los ocho secretarios provinciales del PSOE-A y de la dirección regional.Preguntado sobre si la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se "replantea su futuro" tras ver cómo Ferraz ha cambiado algunas listas para sacar a sus afines, Juan Cornejo ha querido dejar claro que "en ningún momento, todo lo contrario".Ha reconocido que a la dirección andaluza le hubiera gustado que hubiese habido realmente un "equilibrio" entre lo que dijeron los militantes en las asambleas y lo que quería la dirección federal del partido, sobre todo, porque algunos de los nuevos nombres que se han metido en puestos de salida, por decisión de los órganos federales, ni siquiera habían sido propuestos por nadie en las asambleas.Juan Cornejo ha recalcado que, por el contrario, los nombres de las personas que han sido sacadas de las listas sí habían sido votados por la militancia en las asambleas.Se trata de unos cambios "sustanciales", según ha señalado, que no han sido ni "razonados" ni "justificados" por la dirección federal mientras que tampoco se convocó a la Comisión Federal de Listas a los secretarios provinciales de las circunscripciones afectadas para darles cuenta de los mismos, cuando las normas internas del partido establecen que deberá ser así.Preguntado sobre si cree que ha habido una "vulneración" de los Estatutos o del Reglamento del PSOE por parte de la dirección federal, Cornejo se ha limitado a señalar que él no va a valorar "si ha habido o no vulneración" y ha querido dejar claro que los socialistas andaluces van a acatar las decisiones del Comité Federal.UNA ÚNICA VOZ: LO DEMÁS SON "MILONGAS"Cornejo ha insistido en defender la unidad de todo el PSOE-A durante este proceso, de manera que el voto particular al documento global de las candidaturas que se votó en el Comité Federal fue fruto de un acuerdo de los ocho secretarios provinciales y la dirección regional. Ha querido dejar claro que siempre trataron de buscar el acuerdo sobre las candidaturas de las ocho provincias, pero que en modo alguno se supeditó el posible acuerdo en una provincia a un "acuerdo global". De hecho, se lograron cerrar acuerdos sobre las listas de Jaén, Huelva, Málaga y Granada."Ha habido una voz única, autorizada por todos, y lo que se hizo ayer fue producto de un acuerdo de todo el partido de Andalucía, de las ocho direcciones provinciales con la dirección regional, con su secretaria general a la cabeza, y lo demás son milongas", ha indicado Juan Cornejo ante el hecho de que algunos apunten a división interna.Sobre la decisión de los representantes de la dirección andaluza, encabezada por Susana Díaz, de no votar el dictamen sobre las candidaturas ante el Comité Federal, Juan Cornejo ha confirmado que los ocho secretarios provinciales tampoco lo votaron y que se decidió optar por esa posición para "no dañar el dictamen global", puesto que lo que no iban a hacer es emitir un voto en contra de un dictamen que incluye las candidaturas de toda España. "No nos íbamos a manifestar en contra de candidaturas sobre las que no teníamos nada que objetar", ha explicado.Preguntado sobre qué quiso decir Susana Díaz cuando expresó ayer en Madrid que tomaba "nota" de lo que Ferraz había decidido con algunas listas andaluzas, Juan Cornejo ha indicado que la secretaria general vino a decir que en su momento y cuando haya que afrontar otros procesos electorales internos, todo el partido tendrá que valorar "si tenemos que mejorar estos mecanismos de elección de candidaturas, profundizando siempre en la participación y en la voz de la militancia".En cualquier caso, Juan Cornejo ha querido dejar claro que todo el PSOE-A está en este momento a "disposición" de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité de campaña federal para todo "lo que necesiten" desde Andalucía, una comunidad que siempre ha sido fundamental en su aportación en elecciones generales.Se ha mostrado convencido de que los socialistas andaluces son los que más votos van a aportar al partido en las elecciones generales y ha considerado fundamental para ello llevar a cabo una campaña que provoque una gran movilización del electorado de izquierda y progresista para que el PSOE siga gobernando en España y se evite el pacto de la derecha y la ultraderecha que se ha consumado en Andalucía.--EUROPA PRESS--