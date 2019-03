La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha avisado de que profesores de la especialidad de Matemáticas --bilingüe de Inglés-- pueden verse "afectados por un error de la Junta de Andalucía en la redacción de varios documentos oficiales en los que convocaban las bolsas de trabajo del año 2016", que "puede conllevar la salida de esa bolsa y, por consiguiente, la pérdida de la vacante o de sustituciones que puedan realizar en los centros de Secundaria andaluces".En un comunicado remitido a Europa Press, desde APIA han advertido de que "ese 'efecto dominó' era precisamente lo que se temía cuando un caso similar les sucedió a los colegas de otra especialidad también del sistema de bilingüismo; en concreto, más de un centenar de profesores de Educación Física, también bilingües por el mismo idioma, que han visto cómo se les ha expulsado de la bolsa de trabajo donde figuraban y por la que habían sido llamados para trabajar".Desde la asociación alertan de que la especialidad de Matemáticas es "más numerosa si cabe" que la de Educación Física, por lo que "el número de afectados podría ser mucho mayor".APIA tiene "constancia de que, igual que se interpuso un recurso contencioso administrativo contra la resolución en la que se hacían públicas con carácter definitivo las bolsas de trabajo docentes de personal interino, ahora parece que la historia se vuelve a repetir al interponerse otro en los tribunales pertinentes".En el caso de los docentes de Educación Física, la Junta "decidió pasar a estos interinos a la bolsa no bilingüe, así como su experiencia acumulada, pero todos ellos saben que el número de llamamientos y sus ritmos son diferentes, esto es, que hay quien puede estar trabajando por la bolsa bilingüe --incluso hasta con una vacante para todo el curso-- y no por la general", según APIA, que avisa de que "tampoco es igual acumular tiempo de experiencia en una bolsa u otra, y eso no pasa desapercibido para nadie de la enseñanza".Desde el sindicato APIA lamentan y denuncian "la situación por la que están pasando estos compañeros, que ven cómo por este 'error' pueden perder las posibilidades de trabajar cuando han sido llamados cumpliendo unos requisitos que establece la propia Consejería de Educación", y anuncian que la asociación "estará ahí para asesorarlos y apoyarlos en cualquier caso".Desde APIA recuerdan que, que desde el pasado mes de enero, se ha puesto en marcha el nuevo sistema de llamamientos de interinos, denominado Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri), con el que "se pretende dar una mayor transparencia y celeridad al cubrimiento de bajas y vacantes", y anuncian que velarán "por que se cumplan esos parámetros, haciéndose eco de cualquier irregularidad".--EUROPA PRESS--