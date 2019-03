Presidente de Cámara de Cuentas ve "desfases presupuestarios" entre Ju

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, ha señalado este martes que desde dicho órgano fiscalizador llevan diciendo "desde hace muchos años" que puede "haber desfases presupuestarios en la relación de la Junta de Andalucía con sus agencias", pero ha rehusado hablar en términos coloquiales de la existencia de "socavones" en el estado financiero de la Administración autonómica.Así lo ha indicado López a preguntas de los periodistas en el Parlamento andaluz tras entregarle a la presidenta de la Cámara legislativa, Marta Bosquet, el informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2017, la Memoria de la Cámara de Cuentas de 2018 y el Plan de Actuaciones de 2019, y después de que la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP-A), advirtiese la semana pasada de un "socavón" por valor de 1.028 millones que habían encontrado en las tres agencias dependientes de su cartera; en concreto, la de Obra Pública, la de Vivienda y la de Puertos.Así, en comisión parlamentaria, la consejera detalló que la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía cuenta con 565,2 millones de euros de deuda, sin añadir los compromisos de pago por la explotación de los metros andaluces. En concreto, la Agencia de Obra Pública tiene 396,6 millones de deuda con las entidades financieras y 168,5 millones de deuda por sentencias sin cobertura presupuestaria, según detalló Carazo.El presidente de la Cámara de Cuentas ha indicado que "huye técnicamente de utilizar términos coloquiales" como "socavón" que "técnicamente no sé qué significan", y ha apostillado que él puede hablar de cuestiones como "endeudamiento que tienen las empresas con las entidades públicas", o "la diferencia entre lo que tiene reconocido la Junta que se le debe a una agencia y lo que la agencia reconoce", y ha apuntado que eso es algo que "identificamos todos los años para todas las agencias".López ha agregado además que no sabe "si el dato que ha dado la consejera es relativo a 2018", año que la Cámara de Cuentas empezará a "fiscalizar en muy breve plazo", y ha aclarado que el órgano que preside sí tiene concretado "cuál era el endeudamiento de esas agencias a corto y largo plazo", así como "la deuda financiera a 31 de diciembre de 2017, y en qué se ha incrementado de un año a otro".Además, "tenemos identificado cuál es el desfase en cuanto a lo que la Junta dice que le debe a su agencia y lo que la agencia entiende que le debe la Junta", según ha abundado el presidente de la Cámara de Cuentas, que ha querido dejar claro que "el endeudamiento es el que es, está autorizado", y "puede haber desfase entre lo que una agencia entiende que le debe la Junta por encargos que le ha hecho, por cuestiones que haya comprometido, y lo que la Junta ha podido incorporar o no en su presupuesto".También ha apuntado que la denominada 'cuenta 413', de 'Acreedores por operaciones de aplicar a presupuesto', que se incrementó en 2017 en un 36,26%, es algo que "está contabilizado, reconocido contablemente, comunicado a la Intervención General e incorporado en el cálculo del déficit", de forma que "son cifras que suponen desfases que en su mayor parte están reconocidos contablemente, aunque no se hayan podido incorporar al presupuesto porque no ha habido presupuesto suficiente", de forma que "no es nuevo de este año".A la pregunta de si cree que, según el nivel de endeudamiento de la Junta a cierre de 2017, "se pone de alguna manera en riesgo una acción de gobierno", el presidente de la Cámara de Cuentas ha respondido que entiende "que no"."No estamos alertando de eso para nada", ha remachado López, quien ha valorado además que el incremento que experimentó el endeudamiento de la Junta en 2017, aunque fue del 3,3 por ciento, "es menor al que creció el año anterior". Además, ha resaltado que la Administración autonómica cumplió en 2017 el objetivo de déficit, que es "uno de los aspectos fundamentales para la sostenibilidad de las finanzas públicas".FONDOS EUROPEOSPor otro lado, el presidente de la Cámara de Cuentas ha puesto también de relieve, a preguntas de los periodistas, que se han detectado en relación al ejercicio 2017, y respecto a fondos europeos del marco 2014-2020, una "desviación de financiación de casi 800 millones", de forma que "hay más gasto que ingreso, y eso se explica porque hay una falta de sincronía entre la ejecución del gasto y la ejecución del ingreso", según ha aclarado.También ha destacado que el grado de ejecución en 2017 de los fondos europeos presupuestados en dicho ejercicio fue "prácticamente del 100%".--EUROPA PRESS--