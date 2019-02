Presentada en Alcalá de Guadaíra la asociación contra el cáncer 'Pequeños guerreros con V de valientes'

La nueva asociación tiene como objetivo promover becas de investigació

La sala de juntas del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha sido el lugar elegido para la presentación oficial de la asociación alcalareña 'Pequeños Guerreros con V de Valientes, entidad creada por los padres de Víctor, Irene y Valeria, tres pequeños que no lograron superar la leucemia y que ahora se unen para luchar y recaudar fondos para la investigación contra este cáncer infantil.El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, el delegado de Deportes, los portavoces de los disntintos grupos políticos y miembros de la corporación municipal junto a los padres de los pequeños, que a su vez han estado arropados por la presidenta de Andex, María Luisa Guardiola, dinamizadores de oncología, socios de la nueva entidad, patrocinadoresde la Asociación Cultural Deportiva El Naranjo y un responsable de la Obra Social de La Caixa.La madre de la pequeña Valeria ha explicado los fines de la asociación que son, entre otros, "reunir los fondos necesarios para una beca de investigación sobre leucemia infantil y fomentar la donación de médula".Precisamente con el objetivo de recaudar fondos para esta beca de investigación que dé más luz y herramientas para la cura de este cáncer infantil, la asociación 'Pequeños Guerreros con V de Valientes' ha organizado la I Carrera Marcha Solidaria contra la leucemia que, bajo el nombre 'Valeria pequeña guerrera', se celebrará el 24 de marzo por el entorno de la ribera del Guadaíra.En su intervención, el concejal de Deportes, Antonio Gómez Menacho, ha asegurado que desde el primer momento tanto él como la alcaldesa están a disposición para apoyar ésta y las iniciativas que desde la asociación se pongan en marcha."Espero que esta actividad sea el inicio de muchas y que tengan todas un enorme éxito, porque eso será señal de que se están recaudando suficientes fondos para la beca de investigación que la entidad va a sufragar", ha dicho.EL PUENTE DEL DRAGÓN, SÍMBOLOLa I Carrera Marcha Solidaria es una prueba deportiva que transcurrirá en un recorrido de 5,3 kilómetros con la posibilidad de llevarla a cabo andando durante cinco kilómetros. La salida se realizará a las 11,00 horas desde la caseta municipal en el recinto ferial de San Juan, estando situada la meta en el Puente del Dragón.En este sentido, el padre de Valeria, que ha explicado el recorrido, ha dicho muy emocionado que "queríamos que el circuito atravesara el Puente del Dragón, ya que a la leucemia se la conoce como 'el dragón' y atravesar este puente por encima viene a ser un símbolo de que se puede vencer la enfermedad".En dicha prueba podrán participar niños, jóvenes y adultos de todas las edades, quienes deberán realizar las inscripciones a través del portal de internet www.dorsalchip.es por el precio de siete euros los adultos a partir de 14 años y tres euros para los niños y niñas de entre cuatro y 13 años. Dichas inscripciones incluyen un dorsal y una camiseta imprescindibles para realizar la carrera. En sólo 48 horas se han inscrito ya más de 1.800 participantes con lo que la entidad espera que puedan llegar al tope de 3.500 inscritos.Tras la carrera se ha dispuesto una barra solidaria cerca de la meta que tendrá precios populares y cuyos fondos se destinarán a la Asociación Andex. Igualmente y para las personas que sin correr deseen participar y colaborar, pueden hacerlo a través de la opción del Dorsal Cero.Los padres que forman la asociación han agradecido el apoyo de todos los patrocinadores de esta carrera marcha, desde empresas, autónomos, particulares gracias a los cuales el dinero de las inscripciones será íntegro para la beca.La madre del pequeño Víctor ha puntualizado que tras esta actividad vendrán muchas más no sólo en Alcalá sino también en Sevilla. "Queremos que la partida de nuestros hijos no sea en vano y sirva para que muchos puedan superar la enfermedad", ha destacado.Por último, el delegado municipal de Deportes ha dicho que "el día 24 de marzo debemos dar un grito unánime desde Alcalá de Guadaíra para que haya más donantes de médula y para que todos podamos aportar un granito de arena a esta causa tan necesaria e importante".--EUROPA PRESS--