Sevilla.- PP reprocha al Ayuntamiento el uso del Alcázar para eventos

El PP ha reprochado este domingo al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, la celebración de eventos en febrero en el Real Alcázar "contra las indicaciones expresas de los técnicos" de este monumento declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.Así lo ha deplorado en un comunicado el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Rafael Belmonte, quien ha señalado que "la absoluta falta de interés" del Gobierno municipal por elaborar "el necesario plan director del Real Alcázar", cuya elaboración y puesta en ejecución "evitaría estos hechos", y que "es una muestra más de la incompetencia" del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, y del alcalde, Juan Espadas.El popular ha expuesto que los referidos eventos celebrados en febrero se hicieron en el Alcázar a petición de la Alcaldía y consistieron en reuniones en el Salón de los Tapices, almuerzo y cena en el Palacio Gótico y unas visitas con espectáculos en el Palacio Mudéjar, en horario de mañana y tarde, a raíz de la X Sesión Plenaria de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (Arlem) entre los días 25 y 27.Como ha concretado, los técnicos del Alcázar advirtieron en su informe, en el apartado 'Condiciones para la preservación del monumento', de que "un evento de esta dimensión supondrá importantes montajes técnicos en el Salón de los Tapices, más montajes aún por definir en el Patio de las Doncellas, circulación de vehículos por el Monumento y cierre de distintos espacios al público" y de que "tanto por la falta de información que a menos de cinco días seguimos teniendo sobre el evento, la falta de personal y medios, el coste patrimonial de los montajes y el perjuicio a los visitantes, como técnico considero que no es el lugar adecuado para la celebración"."A pesar de todo", subraya el popular, mediante resolución del Patronato del Real Alcázar de 22 de febrero "se aprobó autorizar la celebración de los días 25, 26 y 27 de febrero de la X Sesión Plenaria de la Arlem" para los actos antes relatados y se declaró el carácter oficial del evento, lo que "lo exime del pago de la tarifa correspondiente, que en este caso se elevaba a 24.000 euros".Tras explicar los hechos, Belmonte ha criticado que "no sólo se autoriza la celebración del evento contra el criterio técnico, sino que además tampoco se obligó a los organizadores a pagar el precio público según tarifa por la utilización del Alcázar".Así, ha profundizado que como consecuencia de estos eventos se introdujeron en estancias del Alcázar aparatos e instalaciones que "pudieron provocar daños en elementos tan delicados y de incalculable valor como azulejos medievales y tapices renacentistas" y ha apuntado que en el parte del acto del 27 de febrero se señala como incidencia que "los organizadores han dejado un montón de basura y suciedad en oficinas como en Palacio Gótico"."No comprendemos como pudo autorizarse por los responsable políticos la autorización de estos actos, contra la opinión clara y diáfana de los técnicos, que son los mejores conocedores de las actividades que pueden o no pueden contener las estancias del Real Alcázar", ha reincidido, tras lamentar que esta "utilización indebida" del Alcázar también se ha producido con la celebración del Día de Andalucía por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que tuvo lugar el 25 de febrero en el Alcázar y que "ha contado con informes negativos por parte de los técnicos del monumento"."En este caso, también mediante Resolución del Patronato, se eximió a la FAMP del pago de 8.000 euros en concepto de precio público", ha apostillado."TODO ESTO SE HUBIERA EVITADO CON EL PLAN DIRECTOR"El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular ha hecho hincapié en que "todo esto se hubiera evitado si el Alcázar contase ya con el plan director que viene reclamando el PP desde el Pleno de 29 de Septiembre de 2017".A su juicio, la falta de este plan director "está ocasionando que se esté produciendo el actual desastre de gestión del monumento" y ha hecho hincapié en la utilidad de una planificación estratégica en la gestión del Real Alcázar que "se hace patente al considerar la serie de problemas que arrastra nuestro insigne recinto palaciego, en materia de realización de actividades, conservación, seguridad, personal de todo tipo, atención al arbolado", un conjunto de aspectos a los que estaría destinado a dar solución el referido plan director.Belmonte ha recordado que la propuesta del Grupo Popular también insta a que participen en la elaboración de de este documento el Patronato del Real Alcázar, el Ayuntamiento y "todos los agentes y colectivos implicados en el devenir de este bien cultural", como representantes del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos), técnicos municipales, profesionales y asociaciones de las distintas disciplinas relacionadas con el Patrimonio Histórico Artístico, empresas turísticas, hosteleros o comerciantes.A este respecto ha ahondado en la existencia de importantes conjuntos monumentales como la Alhambra de Granada o la propia Catedral de Sevilla con sus correspondientes planes directores, y ha defendido que uno propio del Alcázar servirá para "coordinar toda la multiplicidad de actividades y usos que confluyen en un bien patrimonial de tanta relevancia, sentando firmemente sus bases en el plano cultural, científico y técnico".Por último, ha censurado al Ayuntamiento que en el informe-memoria de los presupuestos 2019 del Alcázar "no se dedica a este asunto más que una línea, una brevísima referencia, de pasada, que viene a confirmar la nula importancia que se le está dando por parte del equipo de gobierno del PSOE al hecho de que nuestro principal monumento civil carezca de la planificación adecuada en sus actuaciones".--EUROPA PRESS--