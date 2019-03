PP propone que no haya carteles electorales en los puntos emblemáticos de la Semana Santa de Huelva

Huelva.-28A.-PP propone que no haya carteles electorales en los puntos

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Huelva ha propuesto este miércoles que no haya cartelería ni propaganda electoral en los puntos emblemáticos de la Semana Santa de Huelva.La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Berta Centeno, ha explicado que con esta iniciativa se trata de evitar el "impacto visual" que ocasionaría la publicidad electoral correspondiente a los comicios generales del 28 de abril en el recorrido de los cortejos procesionales, "especialmente en aquellos puntos más señalados de nuestra Semana Santa".Para ello, según ha explicado en un comunicado, el grupo 'popular' ha presentado en el registro un escrito solicitando directamente al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), que se inicien los trámites oportunos y necesarios para eliminar, al menos, las calles, plazas y avenidas más significativas de la Semana Santa onubense de los emplazamientos autorizados por el Ayuntamiento para colocar la publicidad electoral.Además, le ha pedido que dé traslado de su decisión a la Junta Electoral para que se lo comunique a los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 28-A."Le reclamamos al alcalde que tenga una especial sensibilidad y acepte esta propuesta del Grupo Popular que lo único que busca es salvaguardar la espectacular imagen de nuestra Semana Santa", ha incidido Centeno, quien ha recordado que el PP de Andalucía ya anunció que no va hacer campaña durante la Semana Santa."En el PP respetamos las creencias y tradiciones de nuestra tierra y por ello estaremos acompañando a las hermandades y no se va a programar ni mítines ni actos de campaña durante la Semana Santa", ha recalcado la concejal.Centeno ha incidido en que la decisión de que no haya cartelería electoral en los puntos más emblemáticos de la Semana Santa onubense "depende ahora del alcalde" y ha señalado que el calendario electoral establece que desde el 6 de marzo y hasta el día 12 los ayuntamientos deben comunicar a la Junta Electoral de Zona los emplazamientos autorizados para la colocación de carteles, pancartas y banderolas de los distintos partidos políticos que se presentan a los comicios generales del 28 de abril.En este sentido, se ha preguntado si los onubenses "se imaginan la cuesta de las Tres Caídas con los pasos subiendo rodeados de un mar de onubenses y al fondo un cartel electoral distorsionando una de nuestras imágenes más singulares de nuestra Semana Santa".--EUROPA PRESS--