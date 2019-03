Sevilla.- PP presenta a Andrés Parrado como "el mejor" candidato a la

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha presentado a Andrés Parrado como "el mejor" candidato a la Alcaldía de Coria del Río, frente a "un alcalde trasnochado, que representa un proyecto del pasado, que ya no existe, como el Partido Andalucista, y frente a los socialistas, instalados en la indefinición y en una batalla interna ajena a los intereses de los corianos" .Virginia Pérez ha abogado por "cerrar una etapa que ha mantenido a Coria del Río sin pulso, con un alcalde sin proyecto político, sin ideas y literalmente agotado".Asimismo, la popular ha explicado en un comunicado que aboga por "abrir el futuro con el proyecto sólido que representa Andrés Parrado, que durante este mandato ha dado ejemplo de su compromiso con Coria y los corianos". "Si desde la oposición ha sido capaz de aportar soluciones a los problemas, desde el gobierno sabrá situar el municipio en el lugar que sus vecinos merecen", ha señalado.Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Coria del Río, Andrés Parrado, se ha mostrado "convencido de que la ola de cambio que llegó a Andalucía, también llegará a Coria, necesitada como nunca de un Ayuntamiento, un gobierno municipal, que tenga la mente puesta en el municipio, que se dedique en cuerpo y alma a mejorar los servicios públicos, solucionar los problemas de los vecinos y sentar las bases para que Coria sea atractiva para la inversión, la creación de riqueza y de empleo"."El único partido de Coria que en estos momentos está capacitado para impulsar el desarrollo de Coria, garantizar oportunidades a nuestros jóvenes e impulsar la creación de empleo es el PP", ha afirmado, a la vez que asegura que "Coria no puede tener un gobierno sin partido y sin ningún tipo de influencia en las administraciones superiores porque esto coartará el futuro de los corianos, que no se merecen un alcalde que en estos momentos busca firmas para ver si puede presentarse a las próximas elecciones".Andrés Parrado ha manifestado que "las propuestas del PP para el municipio son claras y realizables, porque muchas de ellas se han intentado llevar a cabo desde la oposición durante estos cuatro años". Sin embargo, ha explicado que "el sectarismo del gobierno andalucista ha favorecido que los intereses partidistas se impusieran al interés general de los corianos".El candidato a la Alcaldía de Coria del Rio ha aseverado que "la buena gestión de los recursos es seña de identidad del Partido Popular en todos aquellos municipios que ha gobernado"."Tengo precisamente como gran objetivo mejorar la vida de los corianos bajándoles los impuestos, entre ellos el IBI, eliminar trabas burocráticas a los emprendedores y a los inversores, garantizar la seguridad ciudadana y defender una educación y sanidad mejor para nuestros vecinos", ha concluido Parrado.--EUROPA PRESS--