La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Evelia Rincón ha lamentado, tras los anuncios realizados por el gobierno municipal en materia de limpieza, "el mandato amortizado del alcalde, el socialista Juan Espadas, en materia de limpieza y que anuncie ahora todas las inversiones que no ha hecho en cuatro años".En un comunicado, Rincón ha manifestado que "el PP lleva dos años marcándole la agenda al gobierno del alcalde la agenda de los asuntos de ciudad". "Casualmente el martes presentamos el modelo de limpieza que el PP quiere para Sevilla, un 'Lipasam de barrio' cercano a todos los vecinos y con un plan de inversiones de más de 30 millones durante el periodo 2020-2023, y hoy presenta el PSOE su plan de inversiones, no han tenido tiempo de hacerlo a lo largo de estos cuatro años, lo hacen ahora, a tres meses de las elecciones, a 109 días, y a remolque de las propuestas de ciudad del PP", afirma.Rincón ha señalado que "el mandato de Espadas al frente del Ayuntamiento de Sevilla está más que amortizado, ya que será incapaz de resolver en 109 días lo que no ha hecho en cuatro años". Ha añadido que "Espadas ha sido un alcalde-anuncio, que ha vendido proyectos que se han quedado en el cartón pluma porque luego no se han llevado a cabo ninguno". "Y, ahora, cada día, hace nuevos anuncios cargados de marketing y con escasa probabilidad de cumplimientos", agrega.En su opinión, "Espadas tiene un muy pobre balance que ofrecer a los sevillanos, ya que la parálisis ha sido la tónica general del mandato que está más que acabado". La concejal popular ha recordado que "desde el PP se ha propuesto una reordenación de los servicios de limpieza de la ciudad para hacer un 'Lipasam de barrios', un proyecto de limpieza que incluye plan de inversiones, mejora de recogida de residuos, reciclaje e incremento de baldeos, modelo que empieza a copiar el PSOE".Del mismo modo, la concejal popular ha apostado por que los servicios de limpieza "vuelvan a prestarse con eficacia y eficiencia". "Sevilla merece más limpieza y el gobierno de Espadas, el gobierno socialista es incapaz de reconducir la situación, ya que actúa de espaldas a los vecinos. Él está en su mundo paralelo que no coincide con la realidad que denuncian y sufren los vecinos diariamente. Estamos ante un mandato perdido y amortizado", asevera.Según afirma, "desde el PP llevamos más de dos años denunciando que bajo el mandato de Espadas la mala gestión de la dirección de la empresa está provocando que la ciudad este cada vez más sucia, de norte a sur y de este a oeste". Ha añadido que "todo esto es fruto de la nefasta gestión y de la incapacidad del alcalde socialista para liderar proyectos, para escuchar a los vecinos de todos los barrios, porque no le importan, para llevar a cabo medidas que solucionen el problema de limpieza". "Si no ha sabido gestionar los recursos y empresas públicas con eficacia y eficiencia en cuatro años, no lo va a hacer en tres meses", concluye."¿Qué se puede esperar de Juan Espadas y del PSOE a estas alturas? ¿En qué va a invertir Espadas los 109 días que le quedan al frente de la ciudad?", se ha preguntado la edil popular, que ha exigido al alcalde que "se deje de anuncios humo y actúe". "Sevilla merece más limpieza y el gobierno de Espadas, el gobierno socialista es incapaz de reconducir la situación por su nula planificación", insiste.--EUROPA PRESS--