El candidato a la Alcaldía y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha exigido de nuevo al alcalde, el socialista Juan Espadas, que convoque "cuanto antes" un pleno extraordinario para "reclamar la red completa de metro ante la decadencia del casco histórico".En un comunicado, Pérez ha señalado que, sin la red completa de metro y "sin un plan estratégico acerca de lo que debe ser" el Casco Antiguo en los próximos 15 años, puede producirse "un centro deshabitado, desnaturalizado, inhabitable y con dificultades para que los sevillanos puedan vivir en él". Además, ha añadido que, "desgraciadamente, el alcalde tampoco tiene un plan de movilidad, ni bueno ni malo, simplemente no lo tiene, lo que demuestra que Espadas está gobernando sin planificación alguna en materia de movilidad".En este sentido, Pérez ha manifestado que la red completa de metro debe ser una "prioridad" en la agenda de Juan Espadas. "Ya es hora de dejar de echar balones fuera, lo que tiene que hacer es tener una actuación decidida y convocar ya el pleno solicitado por el PP", indica.En su opinión, "no se puede perder más tiempo, no podemos seguir planteando medias líneas de metro como pretende el PSOE si no que tenemos que proponer un proyecto ambicioso de ciudad como el que plantea el PP". Asimismo, ha reiterado que el alcalde debe apresurarse en la convocatoria del pleno extraordinario sobre el metro para "dar celeridad a la puesta en marcha de la infraestructura que no puede esperar más".Pérez ha indicado que este pleno debe convocarse "cuanto antes para que la ciudad decida qué modelo de metro quiere". En este sentido, señala que el Partido Popular defiende "un modelo de red completa para que en los próximos quince años sea una realidad para todos los vecinos de Sevilla"."Consideramos que no se puede perder más tiempo, que no podemos seguir planteando medias líneas de metro como pretende el PSOE si no que tenemos que proponer un proyecto ambicioso de ciudad como el que plantea el PP", ha asegurado.El portavoz 'popular' se mantiene "firme" en esta posición porque "con Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía se ha abierto un horizonte de esperanza para Sevilla y para el metro". Por eso, urge al alcalde socialista a la convocatoria del pleno extraordinario "para no perder ni un minuto más y Sevilla pueda empezar desde ya a dar los pasos necesarios para que podamos tener en quince años la red de metro que merece la capital de Andalucía".--EUROPA PRESS--