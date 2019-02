El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, ha exigido al alcalde, Juan Espadas (PSOE), "consenso" con los profesionales del sector antes de tomar una decisión sobre la Ciudad de la Justicia, un "proyecto que es una prioridad que hay que resolver cuanto antes", a la par que le ha pedido que "abandone la confrontación" con la Junta de Andalucía sobre el metro y "obedezca de una vez el mandado del Pleno""Una Ciudad de la Justicia sin consenso se escapa de cualquier planteamiento racional, antes de tomar una decisión se debe contar con el consenso de todos los implicados", ha dicho Pérez en un comunicado, haciendo referencia las declaraciones de Espadas, que indica que la decisión final corresponde a la Junta de Andalucía, como promotora, y que ésta ha de primar una localización en la que "más ganen los sevillanos y, en primer lugar, los profesionales de la Justicia, aunque es una cuestión de todos y no exclusivamente de ellos".Pérez indica que, a poco menos de tres meses de las elecciones, "un alcalde en minoría debe contar con el consenso de los profesionales de la justicia o quizá sea mejor que la decisión sea adoptada en la próxima corporación". "Un alcalde que no está dispuesto a tener en cuenta a los sectores que operan en el ámbito de la justicia en la ciudad, es un alcalde inhabilitado para aportar decisiones hasta la próxima corporación", agrega.Además, señala que "lo prudente sería esperar a la formación de la nueva corporación municipal antes de tomar una decisión al respecto". En este sentido, ha reiterado que el alcalde está "obligado a sentarse con los sectores que operan en la justicia para consensuar", tras añadir que, "de no hacerse, el PP emprenderá una ronda de contactos con los sectores y agentes implicados para que pese su opinión en la decisión final".Igualmente, ha reiterado que "las decisiones que se tomen tienen que ir relacionadas con lo que más convenga a la ciudad, a la Administración de Justicia y a los profesionales del sector judicial". "La Ciudad de la Justicia es una prioridad y debe estar cuanto antes. Desde el Grupo Popular es un asunto que estamos estudiando con los miembros del Consejo de Ciudad porque es algo que queremos hablarlo con muchos profesionales y con los colectivos implicados", concluye.CRITICA LA "CONFRONTACIÓN" SOBRE EL METROPor otra parte, respecto al metro, otro de los asuntos a abordar con la Junta de Andalucía, Pérez le ha pedido a Espadas que "abandone la confrontación y obedezca de una vez el mandado del Pleno". "Espadas no ha tardado ni un mes en confrontar con el gobierno de la Junta. El Pleno de la ciudad ha manifestado varias veces su apuesta por la red completa de metro y la línea 3. No se comprende la actitud de un alcalde que se mantiene en rebeldía ante las decisiones del pleno y siga empeñadoen confrontar", afirma.Señala que "a buenas hora rompe su silencio" Espadas con la Juntadespués de "cuatro años de silencio, sometimiento y servilismo político a Susana Díaz". "Como portavoz del grupo municipal y candidato a la Alcaldía de Sevilla estoy haciendo exactamente lo que debería de hacer el alcalde de Sevilla que es plantear la opción que verdaderamente satisfaga los intereses de una ciudad que aspira a tener una red completa de metro", ha asegurado.En su opinión, "los ciudadanos están percibiendo con nitidez el modelo de gestión de unos y de otros". "Por un lado, un alcalde que se conforma con medias líneas condenando al aislamiento a más de 120.000 habitantes del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Por el otro, un grupo municipal del PP que pone a Sevilla por encima de todo y defiende y reclama la infraestructura con coherencia gobierne quien gobierne", explica.Exige a Espadas que "abandone su estado de rebeldía yobedezca el mandato del Pleno", lamentando que el alcalde "consienta que la ciudad sea marginada en materia de infraestructuras, a la par que de manera incomprensible quiere hipotecar las arcas municipales costeando parte de una financiación que no le corresponde". Pérez le pide que "tenga ambición de ciudad de la misma manera que lo demuestra día a día el PP".--EUROPA PRESS--