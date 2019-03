El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte ha respondido al PSOE asegurando que el fichaje del comisario Jesús Gómez Palacios a las listas de Beltrán Pérez para las elecciones municipales del 26 de mayo "si cuestiona algo es al concejal y delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Cabrera (PSOE), sin conocimiento en la materia".A juicio del 'popular', esta incorporación evidencia que "Sevilla necesita y merece más en materia de seguridad". "Los 46 años de experiencia en materia de seguridad ciudadana de Gómez Palacios supone un plus que se suma a la experiencia y capacidad de los agentes de mando actuales en los que el PP confía y defiende", ha agregado en un comunicado del partido.Así, desde el PP han señalado que la "salida de tono de Cabrera" sobre el anuncio de un fichaje, "que lo único que da es serenidad a los profesionales y a los ciudadanos", demuestra el estado de "nerviosismo en el que se encuentra el PSOE". "Un PSOE al que ya no le salen las cuentas y que empieza a ver cómo la realidad paralela que venden ya no se la compra nadie", concluye el edil.--EUROPA PRESS--