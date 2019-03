El Partido Popular de Huévar del Aljarafe ha acusado al PSOE de "poner en riesgo el patrimonio de todos los hervenses" tras una última sentencia judicial en la que, según detalla, se "condena al Ayuntamiento a devolver 300.000 euros que cuatro empresas entregaron como inicio de un convenio urbanístico que finalmente quedó en un cajón".En un comunicado, el PP señala que el pleno municipal celebrado este miércoles aprobó el cumplimiento de la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento "a devolver 300.000 euros en conjunto a las empresas Alba Real S.L., Arco Real S.L., Atlantic Europa S.L. y Marimanu 1952 que, en abril y mayo de 2008 entregaron, en dos pagos, tal cantidad de dinero en concepto de canon para el comienzo de un convenio urbanístico con el municipio que no fue llevado a pleno y que finalmente quedó olvidado en un cajón".La portavoz municipal del PP, diputada provincial y candidata a la Alcaldía de Huévar, María Eugenia Moreno, ha manifestado que se "desconoce dónde ha ido a parar ese dinero y a lo que ha sido destinado", ya que afirma que, según la ley vigente desde 2008, tendría que haberse dedicado, entre otras cuestiones, a la construcción de viviendas públicas y "no a sufragar gastos corrientes". "Lo único que sabemos con certeza es que las viviendas no se han creado", advierte.Moreno ha recordado que, "por aquel entonces, la dinámica de los dirigentes socialistas era cobrar un canon de 300.000 euros para el desarrollo de convenios urbanísticos que, para que tomasen vigencia, debían pasar por el pleno del Ayuntamiento, y en este caso jamás pasó por el mismo y no se llevó a efecto", pero advierte de que todo ello "con la gravedad de haber cobrado una cantidad previa, que ahora tendrán que devolver todos los ciudadanos con intereses y, además, con 31.594,31 euros de costas".Para la dirigente local del PP, "de nuevo somos testigos, con esta nueva condena judicial al Ayuntamiento, de la nefasta gestión del PSOE en Huévar, donde hasta ahora el único interés de los socialistas ha sido el de ocupar el sillón repartiéndose el mismo como si de un juego se tratase, con el resultado de la ruina del Ayuntamiento, el despido de empleados municipales y el reparto de una enorme deuda que sigue creciendo entre todos y cada uno de los herveses".Al respecto, ha aseverado que "urge que llegue el buen gobierno" a Huévar del Aljarafe, que "se imponga el sentido común, la transparencia, la honradez y la responsabilidad, conceptos que en los últimos años han brillado por su ausencia en el gobierno municipal y que llegará al Ayuntamiento en poco más de dos meses de la mano del PP, el único proyecto político alternativa a este caos y desgobierno que caracteriza al PSOE".--EUROPA PRESS--