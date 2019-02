Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

El PP de Alcalá de Guadaíra ha acusado este martes a la alcaldesa de la localidad, la socialista Ana Isabel Jiménez, de "engañar" a los ciudadanos "inflando el capítulo de ingresos" de los presupuestos municipales en más de cuatro millones de euros "por puro interés electoral" y de tener "bloqueada" la ciudad por la ausencia de presupuestos en todo el mandato (2015-2019), salvo el ejercicio 2017.Así se ha manifestado su presidenta local, Sandra González, en una nota de prensa en la que ha lamentado la actitud de la alcaldesa hacia los alcalareños, a los que "miente descaradamente presentándoles unos presupuestos que son un puro engaño".Estas acusaciones de González se producen después de que el pasado jueves, en un Pleno extraordinario, la oposición rechazara los presupuestos para 2019, que ascendían a algo más de 84 millones de euros, al contar con el único apoyo del Grupo socialista, que gobierna en minoría, y votar en contra el PP, Alcalá Puede, IU/AA, el PA, Ciudadanos, una edil no adscrita y David Hidalgo, nuevo concejal en la Corporación al tomar el acta a la que renunció en noviembre la socialista Pilar Benítez.El PP ha hecho referencia al informe del interventor municipal, en el que "ajusta" el capítulo de ingresos a "casi cinco millones de euros menos" de lo presupuestado por el equipo de gobierno.Por otro lado, para la presidenta del PP de Alcalá, hay "otra falsedad" que radica en el hecho de que si los presupuestos se hubieran aprobado, "no se podrían ejecutar hasta junio o julio de este año", después de las elecciones municipales.Por todo ello, ha enfatizado que al PSOE, después de "40 años gobernando" este Ayuntamiento, "le da igual todo, funcionan sin presupuesto y no tienen el menor reparo en elaborar unas cuentas ficticias, inflando las inversiones y los ingresos", de forma que los presupuestos se transforman en "un folleto electoral".González ha reclamado al PSOE "seriedad" en la gestión y "respeto" al ciudadano, al que se le exige el pago de los impuestos y "luego se le engaña con falsas inversiones e ingresos que no se producirán". Ha informado también de que el Partido Popular está "dispuesto incluso a presentar una moción" en el próximo Pleno para que se modifiquen los presupuestos y se aborden las inversiones que Alcalá de Guadaíra "necesita urgentemente".En la votación al presupuesto se posicionaron a favor sólo los ocho miembros del Gobierno local socialista, toda vez que el nuevo edil David Hidalgo ha votado en contra, al igual que los cinco concejales del PP, los tres de Alcalá Puede, los dos de IA/AA, los dos del PA, la portavoz municipal de Cs, Rosa Carro, y la concejal no adscrita tras su expulsión de Alcalá Puede, Jésica Garrote. El edil no adscrito que pertenecía a IU/AA, Juan Luis Rodríguez, se ha abstenido.--EUROPA PRESS--