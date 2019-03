El Partido Popular ha alertado del "uso del Ayuntamiento" por parte del alcalde, el socialista Juan Espadas, y del PSOE "para hacer una campaña electoral encubierta" con anuncios "de ciencia ficción".El PP ha criticado en un comunicado que "la campaña electoral encubierta" ha acelerado "la presentación de anuncios a través de proyectos prometidos hace un lustro y que años después, se vuelven a anunciar".Así, ha puesto como "ejemplo" la propuesta "lanzada ahora por el PSOE sobre la avenida de la Cruz Roja". "Una avenida que estropeó Monteseirín y que al cabo de los cuatro años sin una sola actuación por parte de Espadas ahora se va allí a hacer campaña electoral y a presentar un cartón pluma", ha asegurado el concejal popular Rafael Belmonte.Igualmente, ha explicado que en Sevilla Este el gobierno abre ahora una consulta ciudadana. "¿Acaso no sabe todavía el gobierno lo que hace falta en Sevilla Este como para abrir un periodo de sugerencias a tres meses de las elecciones?", ha preguntado el popular."Espadas ha ido a Sevilla Este a la gala de los Goya y a los eventos efímeros que la ciudad atrae por sí sola y ha demostrado no tener la más mínima sensibilidad por sus vecinos", ha criticado Belmonte, a la vez que ha insistido en que "en el último Pleno Extraordinario sobre el metro el PSOE no votó a favor de priorizar la construcción de la línea 2 a Sevilla Este".Además, el concejal del PP ha asegurado que "todo este derroche de presentaciones vacías está sirviendo para conocer el cinéfilo que Espadas lleva dentro" porque está "demostrando ser 'alcalde Mátrix' que vive en la realidad paralela" y "el 'alcalde Expediente X' que presenta una gestión de ciencia ficción". "Sólo le faltaba Obama para cerrar el círculo con 'Bienvenido Mr Marshall', ha ironizado Belmonte."Con estos anuncios de cartón pluma Espadas pretende dar sensación de que la ciudad avanza cuando, realmente, está cada día más parada, más sucia y más abandonada", ha criticado.Por ello, Belmonte ha pedido al alcalde que "deje de usar una institución como el Ayuntamiento para su campaña política". "Lo hemos visto repartiendo dípticos hechos en la imprenta municipal haciendo balance de su gestión en la puerta de los colegios y ahora lo estamos viendo un día sí y otro también presentado proyectos que se harán o no, porque ni siquiera están dotados presupuestariamente después de cuatro años de nula gestión", ha concluido.--EUROPA PRESS--