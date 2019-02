Imagen del atraco en Los Bermejales

El PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado de un atraco en un estanco en los Bermejales en la noche de este pasado viernes y ha lamentado que la zona padece una situación de "miedo e inseguridad creciente".El portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha explicado en un comunicado que, sobre las 20,30 horas de este pasado viernes, dos encapuchados "atracaron un estanco de la avenida Alemania con clientes en su interior". "Lo hicieron empleando, dos machetes con el que amenazaron a las personas que se encontraban dentro del local, como demuestran las imágenes de la cámara de seguridad", ha señalado.Igualmente, Beltrán Pérez ha lamentado que "no se trata de un caso aislado", insistiendo en que "se vienen denunciando desde hace meses los niveles de inseguridad que se viven en los Bermejales, mientras el alcalde Sevilla, el socialista Juan Espadas, lo niega desde su realidad paralela en la que permanece al margen de los problemas reales de los vecinos"."Cuando existe un problema la primera medida para atajarlo empieza por reconocerlo, cosa que no ha querido hacer Espadas todavía", ha criticado el popular, a la vez que ha subrayado que "mientras se tenga a un alcalde que niegue la realidad y que no asuma sus responsabilidades, el problema de la inseguridad seguirá amenazando a los vecinos y a los comerciantes de los Bermejales".Por ello, el portavoz y candidato popular ha exigido al alcalde la convocatoria de 250 nuevas plazas de Policía Local "ante la inseguridad ciudadana que denuncian barrios como Pino Montano, Bami, el Cerro o los Bermejales, donde la situación está llegando a límites que no se sostienen".Beltrán Pérez ha lamentado que "muchos vecinos de Sevilla estén atravesando esta situación". "Tenemos un 'alcalde-anuncio', que presenta proyectos que no se hacen y que incumple de manera reiterada lo que se aprueba en los plenos", ha criticado el popular."Juan Espadas da el mandato por amortizado, no tiene ningún balance que ofrecer al cabo de los cuatro años, tan sólo el empeoramiento general de los barrios de Sevilla que son más inseguros, más sucios, peor comunicados y en un estado de abandono progresivo", ha concluido.--EUROPA PRESS--