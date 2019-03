Sevilla.- PP alerta de un "repunte del vandalismo" e "inseguridad" en

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado de "un repunte de vandalismo e inseguridad" en el Cerro del Águila, donde asegura que "en los últimos días ha habido nuevos robos".Así, el candidato del PP a la Alcaldía y portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, ha reclamado que "se refuerce la presencia policial en el barrio, especialmente por las noches".Pérez ha detallado en un comunicado que los vecinos de las calles Nuestra Señora de los Dolores, calle Párroco Antonio Gómez Villalobos y aledañas han trasladado "su preocupación por la situación de inseguridad que vienen sufriendo en sus calles".A este respecto, el PP asegura que los vecinos "han amanecido encontrándose numerosos vehículos con lunas rotas a lo largo de estas calles"."Aparte del importante daño económico que ello supone a las familias afectadas, está ocasionando también importantes trastornos en las actividades laborales de los vecinos, mayoritariamente trabajadores, pues entre los vehículos atacados se encuentran furgonetas", ha lamentado el popular, que ha precisado que "a los daños en los vehículos hay que sumar la quema de contenedores de basura en zonas cercanas a estas calles, como ocurrió el viernes de la semana pasada".Igualmente, Beltrán Pérez ha criticado que "se trata de un repunte de la situación de inseguridad ciudadana que sufre el barrio en los últimos meses, después de que en diciembre el PP se hiciera eco del malestar manifestado por un gran número de vecinos, comerciantes y hosteleros del Distrito Cerro-Amate, ante la proliferación de robos y actos vandálicos que están sufriendo".El popular ha añadido que "los ataques se vienen produciendo también mediante la utilización de armas blancas o simulación de armas de fuego".Además, ha explicado "otro grave problema es el de los carteristas, que roban mayoritariamente a las personas mayores". En este sentido, "aprovechan la existencia en la zona de grandes supermercados, en los que los clientes, especialmente las personas de edad avanzada, bajan la atención hacia sus bolsos y monederos, lo cual es aprovechado por delincuentes habituales"."La tipología de los robos se extiende incluso a robos de bicicletas de clientes que las aparcan momentáneamente en la puerta de los comercios para entrar a comprar y, en ese momento, las sustraen", ha lamentado.Beltrán Pérez ha indicado que "hay comercios que están instalando cámaras de seguridad para proteger su establecimiento, ante el temor de verse también atacado". "Los comerciantes se quejan de la falta de presencia de agentes de policía, tanto de la Policía Local como del Cuerpo Nacional de Policía", ha agregado."Cuando existe un problema la primera medida para atajarlo empieza por reconocerlo, cosa que no ha querido hacer el alcalde de Sevilla, Juan Espadas", ha manifestado el popular, a la par que ha agregado que "mientras tengamos un alcalde que niegue la realidad y que no asuma sus responsabilidades, el problema de la inseguridad seguirá amenazando a los vecinos y a los comerciantes de muchos barrios de Sevilla".Además, Beltrán Pérez ha resaltado que su partido plantó "esta situación en la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones de diciembre de 2018, cuando se requirió que se adoptasen medidas para que se incremente la presencia de agentes de la Policía Local y de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el Distrito Cerro-Amate".Por ello, el portavoz del PP ha exigido exige al alcalde "la oferta pública de 250 nuevas plazas de policía local ante la inseguridad ciudadana que denuncian barrios como Pino Montano, Bami, el Cerro o los Bermejales". "La oferta de plazas que ha anunciado recientemente el gobierno socialista es insuficiente", ha asegurado el popular.Por último, Pérez ha lamentado que "muchos vecinos de Sevilla estén atravesando esta situación". "Tenemos un alcalde-anuncio, que presenta proyectos que no se hacen y que incumple de manera reiterada lo que se aprueba en los plenos", ha concluido.--EUROPA PRESS--