El PP de Sevilla ha alertado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "volverá a parar las obras de la SE-40 tras años de actuaciones ininterrumpidas del PP" y le reclama que, "ante la incapacidad para aprobar sus presupuestos, la inestabilidad política de su gobierno y los ochos meses en blanco de su gestión en la provincia", convoque urgentemente elecciones para "elegir a un presidente que sí se preocupe por los sevillanos y por el progreso de esta provincia".En un comunicado, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha asegurado que, tras años de "obras ininterrumpidas" en los tramos de la SE-40 "gracias a la gestión del PP en el Gobierno", Sánchez se convertirá en el presidente del Gobierno "con el que se volverán a parar las obras de esta imprescindible vía para la provincia". "Y es que cuando el próximo semestre terminen las actuales obras del tramo Alcalá- Dos Hermanas, no hay ni un tramo más adjudicado ni licitado por lo que las obras volverán a pararse", afirma.Señala que los presupuestos de Rajoy incluían la adjudicación del tramo Espartinas-Valencina y, si Sánchez "de verdad hubiese demostrado su compromiso con esta provincia y no con los independentistas, hace tiempo que debería haberlo adjudicado y que este mismo verano se pudiera comenzar sus obras".Además, afirma que "también ha habido fotos y muchas promesas" sobre el metro de Sevilla en estos ocho meses, pero hasta ahora "han sido papel mojado porque en este tiempo y mientras el PSOE gobernaba en las tres administraciones, Estado, Junta y Ayuntamiento, no ha habido ni una firma que avale estas palabras"."Respecto a los museos sevillanos, no tardaron mucho el entonces consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y el ministro de Cultura, José Guirao, en hacerse la foto en agosto para dar el titular de que iban a llevar a cabo las reformas de los museos de Bellas Artes y el Arqueológico de Sevilla. Ocho meses después, no se ha aprobado ni una medida para llevarlo a cabo", insiste.Según la presidenta popular, "Sánchez tampoco ha cumplido con los centenares de Policías y Guardias Civiles que continúan esperando que se lleve a cabo la equiparación salarial y, en lugar de apoyar y facilitar la creación de empleo y la inserción laboral de los más jóvenes, plantea medidas como endosar a las universidades los costes sociales de los contratos de prácticas no remuneradas y que solo en la provincia podría poner en riesgo la inserción laboral de más de 14.000 jóvenes sevillanos".En su opinión, "lo mejor que le puede pasar a los sevillanos es que, ante los ocho meses en blanco de la gestión de Sánchez, la incapacidad de aprobar los presupuestos como demostró ayer y la grave inestabilidad política a la que nos ha llevado su gobierno, es que convoque inmediatamente elecciones para que sí llegue un presidente que impulse los proyectos de esta provincia".Además, desde el PP de Sevilla se reclama a Pedro Sánchez "respeto" hacia los sevillanos y que el próximo sábado, "cuando presente a su cómplice en el ayuntamiento sevillano, no vuelva a mentir a los ciudadanos con falsas promesas y proyectos vacíos y asuma, sin paliativos, su incapacidad para hacer frente y resolver las demandas de los sevillanos".--EUROPA PRESS--