Sevilla.- PP alerta de la "indignación" de los vecinos entorno de Cruz

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Evelia Rincón, se ha reunido con los vecinos y comerciantes del entorno de la Avenida de la Cruz Roja, León XIII y Avenida de Miraflores, que "están indignados y preocupados por las obras que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), ha presentado a algunos vecinos sobre la Avenida de la Cruz Roja, ya que no se ha informado a todos afectados".Así, Rincón ha explicado que "la falta de información y de transparencia del gobierno del PSOE es total, luego irán presumiendo y alardeando de que su gobierno es el más transparente, algo que, como es habitual, es totalmente falso", según ha informado el partido en un comunicado.Ha añadido que "desde el Grupo Popular se pidió hace 15 días el expediente referente a las obras que el alcalde del PSOE ha anunciado que realizará en la Avenida de la Cruz Roja, pero, a día de hoy, aún no nos lo han puesto a nuestra disposición, por lo que llegamos a la conclusión que algo están ocultando"."Desde el Grupo Popular como oposición útil y responsable queremos saber todos los detalles de la obra y conocer toda la información", ha reiterado Evelia Rincón. Además, ha añadido que "es de obligación del propio gobierno del PSOE informar de todos los detalles de la obra a todos y cada uno de los vecinos, debe ser algo consensuado y no hacer finalmente lo que al alcalde le dé la gana".Rincón, que ha iniciado un ronda de contactos con los afectado por las obras, ha resaltado que "la falta de información y transparencia puede provocar enfrentamientos entre los propios vecinos, ya que no están informados debidamente. Hay vecinos y comerciantes con los que el alcalde no se ha reunido, por lo que se sienten indignados y engañados".La edil ha explicado que "estamos hablando de la principal arteria de salida del barrio, por lo que lo lógico es que antes de anunciar una obra se explique y expongan todas las alternativas a los vecinos, así como contar con el correspondiente plan de movilidad de la zona, algo de lo que carece esta obra, planes de aparcamientos, ya que tampoco se ha informado a los vecinos de los aparcamientos que se pierden"."Es absolutamente lamentable y vergonzoso que el gobierno del PSOE siga trabajando sin rigor alguno, que no escuche ni tenga en cuenta la opinión de todos los afectados y que no realice todos los trabajos previos necesarios", ha criticado agregando que "antes de anunciar una obra se debe realizar el correspondiente plan de movilidad, planificar todas las alternativas de tráfico posibles y no anunciar unas obras sin más".Al hilo, ha indicado que "hay que gestionar con eficacia y no anunciar obras a bombo y platillo porque lleguen unas elecciones. Las cosas hay que hacerlas bien porque luego vendrán los problemas".Así, a juicio de la popular, "las prisas electorales por llevar a cabo obras puede provocar problemas vecinales, ya que si Espadas escucha a los vecinos verá que cada uno quiere una cosa. Espadas presume de consenso pero es mentira, los vecinos se sienten engañados", ha reiterado Rincón. Además, "el gobierno ha dicho a los vecinos que la decisión que se tome no es vinculante, por lo tanto, si no es vinculante y hará finalmente lo que quiera, para qué lo vende como diálogo y consenso".Al hilo, ha añadido que desde el Gobierno municipal "dicen que la obra cuesta 2.800.000 euros y es imposible que los cuatro proyectos distintos vengan a costar o mismo". "A no ser que lo tengan ya decidido por lo que estaríamos ante una farsa", ha dicho.Rincón ha concluido agregando que "esto es un ejemplo más de la realidad paralela en la que vive Espadas, que no escucha a los vecinos, no atiende sus demandas, vende obras por las prisas de unas elecciones que carecen de plan de movilidad y alternativas de tráfico para los vecinos, y, encima, no deja que la oposición acceda a los expedientes".--EUROPA PRESS--