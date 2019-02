160219Np+Foto Requena Asiste Al Cea Y Valoracion Elecciones

El presidente provincial del partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena, ha asistido este sábado al Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, el primero desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, y que ha servido para "dar el pistoletazo de salida a unas elecciones generales que traerán un nuevo Gobierno a España que le devuelva la dignidad que el PSOE y sus socios le han quitado a los españoles".Requena ha aseverado en un comunicado que el ambiente que se respira es de "ilusión y satisfacción por acabar esta etapa de pesadilla, con un presidente que piensa solo en él y no en los españoles"."Para nosotros como miembros del PP en Andalucía la ilusión es más si cabe pues ya sabemos que es posible acabar con el socialismo viejo, vago y corrupto aunque llevaran casi 40 años en el poder, y la clave es una sola, trabajar y cumplir con los ciudadanos", ha valorado el popular.Asimismo, Requena ha indicado que "tras casi nueve meses exigiéndole al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que cumpla su promesa de convocar elecciones y devolver la voz a los españoles", el Partido Popular ha "conseguido hacer caer el Gobierno de Pedro Sánchez".De este modo, tras el anuncio de Sánchez de la celebración de elecciones generales el próximo 28 de abril, terminará "por fin una etapa de dispendio en La Moncloa, con viajes sin fin y sin razón, fotos demagógicas y ridículas, largas vacaciones a costa del erario público y nula preocupación por los problemas españoles".Para Requena, es "irrisoria la defensa que Reyes hace de Pedro Sánchez y de la fecha de la convocatoria de elecciones". "Está claro que una convocatoria conjunta habría ahorrado dinero a los españoles y habría evitado que la campaña electoral se desarrolle en plena Semana Santa, pero Sánchez no ha podido hacerlo debido a la fractura del PSOE", ha criticado el popular.Por ello, ha manifestado que "resulta poco creíble que ahora salga Reyes diciendo que esta convocatoria de elecciones se hace en defensa del interés general de los ciudadanos frente a la alianza de las derechas españolas y los independentistas catalanes".En este sentido, Requena ha apostillado que "no sabe a quién pretenden engañar los socialistas porque aquí el único que ha faltado a su promesa de convocar elecciones hace ya nueve meses es el PSOE y el único que ha pactado con independentistas ha sido el PSOE", así que ha agregado que "basta ya de engañar a los españoles, porque engañar a los andaluces caro que les ha salido".De todos modos, ha continuado el presidente popular provincial, "poco podemos esperar del PSOE de Jaén y de Reyes cuando su jefe y su ejemplo es Pedro Sánchez", que ofreció este pasado viernes "vergüenza de mitin ante la estupefacción de los periodistas y de muchos españoles".--EUROPA PRESS--