PP-A responsabiliza al PSOE "andaluz y nacional" de los problemas en D

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha responsabilizado este viernes al PSOE "andaluz y nacional" de los problemas en Doñana que ha puesto de manifiesto el informe emitido por el Parlamento Europeo, un documento que abordará el próximo lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, durante un encuentro.A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, López ha indicado que quien debería dar respuesta a Maíllo es el PSOE, dado que el proyecto de gas en Doñana "nació con Zapatero en el Gobierno de España y quien dirigía Doñaña entonces era Felipe González", al frente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.Tras recordar también que fue la Junta de Andalucía quien emitió un posicionamiento favorable a la Declaración de Impacto Ambiental del citado proyecto, la número dos del PP-A ha considerado que "quienes metieron a Doñana en este follón son quienes deberían buscar una solución", al tiempo que ha pedido que no se "criminalice" a los agricultores.Preguntada sobre si Moreno mantendrá reuniones con los líderes del resto de formaciones políticas, López se ha mostrado convencida de que el jefe del Ejecutivo andaluz hablará con todos ellos a lo largo de la legislatura. En este punto, ha recordado que Moreno le trasladó a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, durante el Pleno de investidura que las puertas de su despacho estaban "abiertas".Sobre el hecho de que los socialistas hayan considerado una "cobardía" que Moreno no se someta a la sesión de control en el próximo Pleno, López ha dicho que Díaz tiene "la memoria muy débil" y que debería "tirar de hemeroteca" porque ella también se ausentaba del mismo cuando había una visita de la Casa Real a la comunidad."Para Díaz lo que antes era blanco, ahora es negro, pero su soberbia no ha cambiado, sigue intacta", ha indicado la secretaria general de los 'populares' andaluces, quien ha advertido de que "cobarde es quien esconde a medio millón de andaluces en las listas de espera sanitarias".--EUROPA PRESS--