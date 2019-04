PP-A responde a Vox que el Presupuesto tendrá recursos para cumplir las leyes de Memoria y de Violencia de Género

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha respondido este miércoles a Vox asegurando que el Presupuesto de la Junta para 2019 tendrá "casi con total seguridad" recursos para cumplir con las leyes de Memoria Democrática de Andalucía y de lucha contra la Violencia de Género. "Yo no hago el Presupuesto pero tengo sentido común", ha añadido.Así se ha pronunciado Nieto después de que Vox haya advertido este miércoles al Gobierno andaluz de que no apoyarán unos presupuestos de la comunidad para este año que contemplen recursos para financiar las leyes de Memoria Histórica y Democrática y de lucha contra la Violencia de Género, porque ambas normas fomentan la "desigualdad".El dirigente 'popular', que ha achacado las declaraciones de Vox a la cercanía de las elecciones generales, ha dicho dudar de que "un partido político serio centre la decisión sobre si apoya o no un Presupuesto a cuestiones tan pequeñas y tan genéricas".Así, tras dejar claro a Vox que habrá recursos en las próximas cuentas del Gobierno andaluz para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y para luchar contra la violencia de género, Nieto ha afirmado que "cualquiera que no esté de acuerdo con estas medidas positivas para el conjunto de los andaluces va a tener que hacer un ejercicio mucho más exhaustivo para decidir su voto".Preguntado sobre si el PP-A baraja buscar apoyos en la izquierda para sacar adelante los Presupuestos si Vox les niega su apoyo, ha indicado que en estos momentos no barajan ninguna posibilidad porque las cuentas aún no se han presentado."Cuando los grupos conozcan el borrador será el momento en el que deban manifestar su voto y no antes", ha subrayado el portavoz 'popular', quien ha dicho no entender que formaciones como Vox o PSOE-A "digan que van a votar en contra sin tan siquiera conocer los Presupuestos".--EUROPA PRESS--