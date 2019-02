La secretaria general del PP-A, Loles López, en una imagen de archivo

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado que su formación se encuentra "preparada" para afrontar las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril, al tiempo que se ha mostrado convencida de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pagará en las urnas" la moción de censura que presentó al exlíder del Ejecutivo central Mariano Rajoy y que ha resultado "un rotundo fracaso".En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, tras conocerse la fecha de las próximas elecciones generales, López ha explicado este viernes que su partido ya ha iniciado las tareas de cara a la próxima campaña electoral, dado que la convocatoria de elecciones "ya se veía venir" desde hace tiempo.Para la número dos del PP-A, esta legislatura se ha caracterizado por una "gran farsa" de Pedro Sánchez, "que no ha traído nada bueno para los españoles, porque su único objetivo era personal y estaba basado en su estancia en Moncloa"."El PP nacional y el PP andaluz están preparados para las elecciones en las que nos jugamos volver a recuperar la economía, las reformas, la estabilidad, la creación de empleo, que ha sido devastada en muy poco tiempo, y la unidad de España", ha apuntado López.Junto a ello, ha criticado el "posicionamiento cómplice" de la expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, respecto a Sánchez, quien ha provocado un "daño a los españoles y a los andaluces". "Sánchez y Díaz son iguales, trabajan para ellos mismos", ha zanjado.LAS ELECCIONES "NO PARALIZAN" AL EJECUTIVO ANDALUZPosteriormente, en rueda de prensa en la sede regional, López ha dicho que las elecciones "no paralizan" al Ejecutivo andaluz y a la elaboración del Presupuesto para 2019. "El Gobierno andaluz sigue adelante porque hay una prioridad, los andaluces, y el partido se centra en las elecciones", ha explicado.Preguntada sobre si el presidente del PP, Pablo Casado, tendrá una importante agenda en Andalucía durante la campaña electoral, ha dicho que eso lo tendrá que decidir el partido a nivel nacional, pero que para el PP-A siempre es "un orgullo y una satisfacción" que Casado venga a Andalucía.La número dos del PP-A, que no cree que la abstención sea muy alta en las próximas elecciones generales porque "los españoles tienen muy claro el daño que Sánchez les ha hecho", ha contrapuesto la actitud del nuevo Gobierno andaluz, "que lleva muy poco tiempo y ya ha iniciado los trámites para importantes medidas". "Cumplimos y con hechos", ha afirmado.--EUROPA PRESS--